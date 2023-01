Si la situation s'est normalisée depuis, tout le monde garde en tête le contexte de pénurie de carburant du mois d'octobre 2022 quand le personnel des raffineries s'est mis en grève, aboutissant à une situation compliquée pour alimenter les stations-service.

On a alors pu assister à de longues files de véhicules attendant devant les stations encore alimentées et au cortège d'incivilités et d'échauffement des esprits quand la ressource se fait rare.

La situation avait été par ailleurs exacerbée par la forte montée des prix des carburants durant l'année 2022 du fait de la crise énergétique et du conflit entre la Russie et l'Ukraine, conduisant le gouvernement à proposer une ristourne sur les tarifs, complétée parfois par un dispositif supplémentaire proposé par quelques groupes du secteur de l'énergie, au point que les stations de leur réseau ont pu être victimes de leur succès.

Inquiétude avant la grève du 19 janvier

Ce climat délétère, personne ne souhaite le revivre et la grève à venir du 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites réveille les craintes d'une nouvelle pénurie de carburant si le conflit social, qui s'annonce étendu, devait perdurer.

Des files d'attente se sont de nouveau formées ces derniers jours devant les stations-essence alors que le syndicat CGT de la branche pétrole a déjà lancé un pré-avis de grève de 24h pour le 19 janvier, qui sera suivi d'autres, plus longs, les semaines suivantes.

L'arrêt des installations de raffinage n 'est pas exclu et des baisses de débit, voire des arrêts de distribution, sont prévus durant ces périodes de grève, même si le blocage des dépôts pétroliers n'est pas encore à l'ordre du jour.

Il y a toutefois de quoi alimenter une nouvelle psychose sur un risque de pénurie de carburant alors que le mouvement amorcé ce jeudi pourrait déboucher sur une situation de blocage étendue.

Certaines stations semblent déjà être en rupture de stock et il ne sera peut-être pas inutile de réutiliser les sites internet et applications mobiles indiquant les stations encore disponibles et les prix des carburants alors que ces derniers sont déjà remontés à plus de 1,90 € / litre pour l'essence et le diesel...tandis que le prix de l'électricité flambe du côté des bornes de recharge pour les véhicules électriques et que le bioéthanol E85 s'est fortement renchéri ces dernières semaines.

Des stocks de carburant reconstitués

Point rassurant, les stocks stratégiques ont été reconstitués depuis l'épisode du mois d'octobre et l'Hexagone peut compter sur un mois de stock. Il est donc plutôt déconseillé de faire des pleins de précaution qui finissent par tirailler le réseau de distribution et créer des points de rupture mais on peut aussi comprendre l'inquiétude des automobilistes face à l'incertitude d'un mouvement de grève qui pourrait s'étirer dans le temps.

Pour se rassurer et éviter de chercher inutilement une pompe à essence qui pourrait être fermée, on pourra toujours se rendre sur le site dédié du gouvernement qui recense les sites et donne les prix à la pompe.

Il est également possible de télécharger l'une des nombreuses applications mobiles sur Android et iOS se targuant de fournir des informations plus ou moins précises sur la disponibilité et les prix des stations-services.