Le monde des objets de collection voit souvent des prix s'envoler pour des pièces jugées rarissimes. Pourtant, un cas récent a captivé la communauté non pas pour la rareté intrinsèque d'une carte, mais pour la détermination d'un seul homme à s'approprier l'intégralité du marché d'une carte commune. Sous le pseudonyme de Kabuto King, cet passionné a méthodiquement manipulé la valeur de la carte Kabuto de 1999, issue de la toute première édition du jeu.

Quel est le projet fou de ce collectionneur ?

Depuis le mois d'août 2025, Kabuto King s'est lancé dans un projet radical : acquérir tous les exemplaires en parfait état de la carte Kabuto de 1999. Si les cartes de cette édition sont recherchées, celle de ce Pokémon fossile était particulièrement courante dans les paquets de l'époque et ne présentait, jusqu'alors, que peu d'intérêt pour les spéculateurs.

Partant d'une base de 69 cartes, il en possède aujourd'hui plus de 2 057, en grande partie grâce à l'aide de sa communauté de 37 500 followers, très active sur les plateformes de revente. En asséchant méthodiquement le marché, il a provoqué une rareté artificielle, transformant une simple carte en un véritable objet de convoitise.

Quelles sont les conséquences directes sur le marché ?

La conséquence a été spectaculaire et quasi immédiate. Selon les données du site de référence TCGPlayer, la valeur de la carte est passée d'environ 1 dollar (soit 0,85 €) à près de 85 dollars (environ 72 €) en l'espace de quelques semaines. Cela représente une augmentation de 8 400 %, un chiffre qui a secoué le marché des cartes à collectionner Pokémon.

Ce phénomène a attiré de nombreux spéculateurs et curieux, certains tentant de surfer sur la vague en proposant leurs propres cartes à des tarifs exorbitants. Des annonces ont même affiché des prix à cinq chiffres, culminant jusqu'à près de 100 000 dollars, bien qu'aucune vente n'ait été conclue à ce niveau. La mécanique est simple : en verrouillant l'offre, Kabuto King a fait exploser la demande.

S'agit-il de spéculation ou d'une passion authentique ?

Les intentions réelles de Kabuto King restent floues. Sur les réseaux sociaux, il cultive le mystère en déclarant : « Tout le monde pense que je vais tout vendre… vous n’avez aucune idée de ce qui va se passer ». Cette posture entretient le phénomène et alimente les débats entre ceux qui y voient une quête de buzz et ceux qui penchent pour une spéculation pure et simple.

Cependant, l'histoire a pris une tournure inattendue avec un geste caritatif notable. Une carte Kabuto signée par le collectionneur lui-même a été vendue pour 51 100 dollars, une somme qu'il affirme avoir entièrement reversée à l'hôpital pour enfants Saint Jude aux États-Unis. Cet acte brouille les pistes et démontre que la valeur d'un objet tient parfois moins à sa rareté qu'à l'histoire qu'on raconte autour.