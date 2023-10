Aujourd'hui, les cartes graphiques en promotion sont à l'honneur chez Rue du Commerce.

Commençons par la carte graphique Zotac GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMING OC LHR. Elle dispose de 8 Go de mémoire vidéo GDDR6, une fréquence mémoire de 14000 MHz ainsi que d'un système de refroidissement perfectionné pour plus de fiabilité sur le long terme.

Cette seconde génération de cartes graphiques NVIDIA RTX offre une performance améliorée et des jeux vidéo plus fluides grâce au nouveau style Ampère. La carte possède des cœurs RT 2ème génération et cœurs Tensor 3ème génération pour 2 fois plus de rendement, et des nouveaux multiprocesseurs de flux pour un rendement FP32 également 2 fois supérieur.

Avec des processeurs Tensor Core pour l'IA, le super-échantillonnage par Deep Learning (DLSS) de NVIDIA offre un niveau de fidélité visuelle supérieur et des graphismes saisissants.

La carte graphique Zotac GeForce RTX 3070 TWIN EDGE GAMING OC LHR est en ce moment au prix de 586,40 € au lieu de 731,72 €, soit une remise de 20% sur Rue du Commerce. La livraison est offerte.



D'autres cartes graphiques sont en promotion en ce moment chez Rue du Commerce, à savoir :

Si vous cherchez d'autres modèles de cartes graphiques ou d'autres produits, vous pouvez retrouver l'ensemble des promotions et ventes flash Rue du Commerce sur cette page.

