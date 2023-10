Commençons par le clavier gaming Razer Huntsman V2 Tenkeyless. Il est équipé de switchs optiques linéaires Razer de 2ème génération pour une activation ultra rapide. Les frappes sont douces et silencieuses grâce à une mousse spéciale à l’intérieur du boîtier qui vient amortir les bruits d’impact.

Les switchs sont également plus réactifs grâce à un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 8 000 Hz offrant ainsi une latence d’entrée très faible.

Les touches en PBT sont bien plus robustes et durables que les touches classiques. De plus les caractères apposés sur chaque touche ne s'effaceront pas avec le temps.

Le câble USB-C est amovible pour un rangement et une installation simplifiés, et un repose-poignet ergonomique est aligné au clavier il vous évitera inconfort et fatigue durant vos parties.

Le clavier gaming Razer Huntsman V2 Tenkeyless est en ce moment au prix de 139,99 € au lieu de 189,99 €, soit une remise de 26% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Pour consulter toutes les ventes flash Amazon du moment, rendez-vous sur cette page.



Passons maintenant au chauffage d'appoint DOOSL. Grâce à la céramique PTC et à sa grande puissance de sortie, il est capable de chauffer très rapidement. Il dispose de 3 modes : chaleur faible (1400 W), chaleur élevée (2000 W) et simple ventilateur (8 W).

Avec sa taille compacte de 18,6 x 12,6 x 40,7 cm, vous pouvez l'utiliser partout même dans une salle de bain, de plus il est rotatif pouvant atteindre un angle de 70°.

Avec le thermostat réglable, vous pouvez économiser de l’énergie : le chauffage s’allume ou s’éteint automatiquement selon la température ambiante.

Il est équipé d’un écran LED tacile qui affiche la température ambiante et vous permet de régler le degré de chaleur souhaité ou de mettre un temporisateur. Tous ces réglages sont également possible à distance avec la télécommande de contrôle.

Il est silencieux, n'émet pas de lumière et dispose d'une protection contre la surchauffe.

Le chauffage d'appoint DOOSL est en ce moment à 45,68 € au lieu de 125,99 €, soit une remise de 63% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.

Le calendrier des promos pour les 25 ans de Cdiscount peut être consulté juste ici.



Enfin, enchaînons avec la montre connectée Google Pixel Watch. Elle dispose d'un écran AMOLED de 1,6 pouces (41 mm) de 320 ppp avec couleur DCI-P3 ainsi qu'une luminosité élevée jusqu'à 1 000 nits. Elle offre une autonomie de 24 heures et un stockage de 2 Go.

Une fonctionnalité SOS Urgence est disponible, utilisable avec un réseau 4G LTE, une connexion Internet ou un téléphone associé à proximité.

Avec son indice 5 ATM, elle est étanche pour une utilisation en eau peu profonde.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, on peut trouver : capteur de foulée, altimètre, calories dépensées, cardio fréquencemètre, distance parcourue, coach intégré, haut-parleur, suivi du sommeil, oxygène dans le sang, GPS...

La montre connectée Google Pixel Watch est en ce moment proposée à 279 € au lieu de 379 €, soit une remise de 26% sur la Fnac. La livraison est offerte.

Toutes les ventes flash de la Fnac sont réunies sur cette page.



