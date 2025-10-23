La marque Casio miniaturise sa montre emblématique G-Shock DW-5600 en un format inédit : la Nano DWN-5600, une montre-ruban qui se porte comme une bague, sans compromis sur la résistance et les fonctionnalités.

La nouvelle Casio G-Shock Nano DWN-5600 marque un tournant symbolique pour la maison nippone. Héritière directe de la mythique DW-5600, cette édition réduit l’icône à un dixième de sa taille d’origine : seulement 23,4 x 20 x 7,5 mm pour un poids plume de 6 g.

Sous ce format étonnant se cache pourtant l’essence même de la série : un boîtier en résine robuste, une structure antichoc et une étanchéité certifiée jusqu’à 20 mètres.

L’objet conserve ainsi la philosophie G-Shock née en 1983 : résister à tout, même à la miniaturisation extrême. Pour les collectionneurs, une boîte spéciale et un socle en forme de logo G accompagnent la montre, soulignant son statut d’objet de collection.

Une montre miniature aux vraies fonctions

Malgré son apparence de gadget, la G-Shock Nano est une montre digitale pleinement fonctionnelle : affichage LCD à six chiffres, affichage de la date, chronomètre, compte à rebours et double fuseau horaire sont présents, comme sur ses grandes sœurs.

Les boutons latéraux et le fermoir reprennent le design et les matériaux du modèle original, notamment l’acier inoxydable, garantissant une cohérence esthétique rare à cette échelle.

Casio a recours à un montage de composants à haute densité, une prouesse d’ingénierie qui permet d’intégrer ces fonctions dans un volume inférieur à un centimètre d’épaisseur.

L’autonomie, assurée par une pile remplaçable, est estimée à deux ans, un exploit pour un format aussi compact. G-Shock poursuit ainsi sa quête d’ultra-résistance sous des formes toujours plus inattendues.

Design fidèle et adaptabilité surprenante

Casio mise sur la fidélité visuelle de sa création. Le design carré distinctif, signature de la série 5600, est ici reproduit avec un soin extrême grâce au moulage par injection de précision.

Même à l’œil nu, la Nano DWN-5600 conserve les angles, le cadran, la texture et les proportions emblématiques du modèle original. L’anneau, ajustable grâce à un système de trous semblable à celui d’un bracelet, s’adapte à plusieurs tailles de doigts, rendant l’objet aussi pratique qu’original.

Trois coloris sont proposés : noir (DWN-5600-1), rouge (DWN-5600-4) et jaune (DWN-5600-9). Ce sont les teintes des premières G-Shock des années 80, un clin d’œil apprécié des passionnés. Une édition limitée qui séduira sans doute autant les amateurs de montres que les collectionneurs d’accessoires design.

Une stratégie à mi-chemin entre mode et technologie

Proposée à environ 99 € en Europe, la Nano DWN-5600 sera d’abord réservée aux membres Casio ID avant d’arriver en boutique au mois de novembre 2025. Ce positionnement premium confirme la volonté de la marque d’étendre son univers au-delà de l’horlogerie classique, entre innovation technologique et tendance lifestyle.

En exportant ce modèle miniaturisé vers les marchés occidentaux, Casio capitalise sur la nostalgie tout en questionnant la limite entre montre connectée, bijou et objet d’art. Reste à voir si cette G-Shock miniature amorcera une nouvelle génération de pièces hybrides mêlant fonctionnalité et esthétique miniature.