Retour vers les années 80 ! Pour célébrer le 40ème anniversaire de "Retour vers le Futur", Casio frappe un grand coup de nostalgie en rééditant l'une des montres les plus iconiques de l'histoire du cinéma : la montre-calculatrice de Marty McFly. Le nouveau modèle, baptisé CA-500WEBF-1A, n'est pas une simple copie, mais un véritable hommage bourré de détails qui parleront directement au cœur des fans.

Quels sont les détails qui en font un objet culte ?

Nom de Zeus ! Pour célébrer les 40 ans du film culte, Casio a mis les petits plats dans les grands. Loin d'une simple réédition, cette montre est un concentré de références à la mythique DeLorean. Le cadran s'inspire des feux arrière de la voiture et arbore la fameuse plaque d'immatriculation "OUTATIME". Les boutons multicolores de la calculatrice, quant à eux, sont un clin d'œil direct aux circuits temporels du tableau de bord de la machine de Doc Brown.





Le souci du détail va jusqu'au dos du boîtier, où l'on retrouve une gravure du "Convecteur Temporel" (Flux Capacitor). Le logo du film est même gravé sur la boucle du bracelet. Chaque élément a été pensé pour replonger instantanément les fans en 1985.

Comment le packaging renforce-t-il la nostalgie ?

Pour parfaire l'immersion, la montre est livrée dans un packaging VHS qui est à lui seul une machine à remonter le temps : une boîte conçue pour ressembler à une cassette vidéo vintage, avec de fausses étiquettes de location. Un clin d'œil malin à la manière dont toute une génération a découvert et redécouvert le film, bien avant l'ère du streaming.





Cette authenticité est renforcée par le fait que Casio était bien la marque présente dans le film original, faisant de cet hommage un produit légitime et non une simple exploitation de licence.

Quand et comment pourra-t-on se la procurer ?

La date de lancement n'a pas été choisie au hasard. La montre-calculatrice CA-500WEBF-1A sera mise en vente en "nombre limité" le 21 octobre 2025, date célébrée par les fans comme le "Back to the Future Day". Elle sera disponible en ligne sur le site de Casio au prix de 115 livres sterling, soit environ 135 euros.





Avec son design fidèle, ses détails soignés et son packaging d'époque, cette montre est un objet de collection qui s'annonce déjà comme un futur collector, que l'on choisisse de la porter au poignet ou de la conserver précieusement dans sa boîte.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce exactement la même montre que celle de Marty McFly dans le film ?

Non, il s'agit d'une nouvelle version commémorative, le modèle CA-500WEBF-1A, qui reprend le design de la montre-calculatrice d'époque (le modèle CA-53W) mais y ajoute de nombreux détails esthétiques inspirés directement de la DeLorean et de l'univers du film.

La montre est-elle une édition limitée ?

Oui, Casio a confirmé que la montre sera disponible en "nombre limité", sans toutefois préciser le nombre exact d'exemplaires produits. Il faudra donc être rapide le jour du lancement pour espérer en obtenir une.

Quelles sont les fonctions de la montre ?

Au-delà de son design, elle conserve toutes les fonctions classiques de la montre-calculatrice Casio : affichage de l'heure (12/24h), calendrier automatique, chronomètre, alarme quotidienne et, bien sûr, sa fameuse calculatrice à 8 chiffres.