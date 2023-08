En cette fin de journée, nous allons vous proposer une sélection de produits affichant des prix réduits et il y a du lourd. Que vous soyez passionné de son ou que vous en ayez marre de perdre votre temps pendant le nettoyage de la maison, nous avons des solutions pour vous.

Commençons avec l'aspirateur robot laveur Rowenta X-plorer Série 60 RR7455WH. Ce robot aspirateur se charge d'aspirer vos surfaces et les nettoie à l'aide de sa lingette humide. Il est efficace sur les sols durs comme le carrelage, le parquet ou encore le lino. Son autonomie est indiquée jusqu'à 90 minutes et vous pouvez le contrôler via l'application dédiée.

Cet aspirateur robot laveur Rowenta X-plorer Série 60 RR7455WH est proposé à 249 € au lieu de 399 € soit 37% de réduction chez Boulanger. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

D'autres aspirateurs sont également en promotion à savoir :



Et d'autres produits affichent des prix réduits comme :

TV

Écouteurs sans fil

Casque sans fil



Et n'oubliez pas de consulter nos meilleurs bons plans sur les barres de son en réduction ainsi que notre focus Amazon sur le stockage à prix cassé (clé USB, HDD, SSD, etc.).