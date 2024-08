On commence avec le casque sans fil Sony WH-1000XM4 - Noir.

Profitez d'un son haute résolution sans fil grâce au codec LDAC et au rehausseur de qualité audio DSEE Extreme certifié 360 Reality Audio.

La réduction de bruit, dotée d'intelligence artificielle et de quatre capteurs, offre une isolation sonore complète. Ajustable sur 20 niveaux, l'Adaptive Sound Control s'adapte à vos activités et à votre environnement pour ne capter que l'essentiel, comme le bruit de la circulation, tandis que le Personal NC Optimizer optimise la réduction de bruit en fonction de votre morphologie (lunettes, forme du visage) et de la pression atmosphérique, idéal pour les vols en avion.



Les fonctions Quick Attention et Speak to Chat vous permettent de percevoir instantanément les sons extérieurs sans retirer votre casque, en touchant simplement l'oreillette droite ou en parlant grâce à la détection vocale.

L'application Headphones Connect vous permet de contrôler précisément les réglages audio et de réduction de bruit et la technologie Precise Voice Pickup garantit des appels d'une clarté exceptionnelle.

Le casque assure jusqu'à 30 heures d'autonomie en Bluetooth et réduction de bruit active et une charge rapide de 10 minutes vous offre 5 heures d'écoute. La détection de port met automatiquement la musique en pause lorsque vous retirez le casque, tandis que la fonction Auto Power Off permet de profiter de la réduction de bruit sans musique.

Le casque sans fil Sony WH-1000XM4 en noir est à 209,99 € grâce au code HAPPY20 sur Rakuten avec livraison gratuite. Pour information, Sony indique un prix de 299 € sur son site pour ce modèle.



On continue maintenant avec l'enceinte portable Harman Kardon Onyx Studio 8.

Avec une puissance RMS de 50 W, elle offre une qualité sonore exceptionnelle grâce à son haut-parleur de graves de 120 mm et ses deux tweeters de 20 mm.

À chaque allumage, elle ajuste automatiquement ses paramètres sonores à l’environnement pour offrir la meilleure qualité audio possible.

L’Onyx Studio 8 se connecte à tout appareil Bluetooth pour diffuser un son de qualité supérieure et vous permet de partager de la musique en passant d’une playlist à l’autre grâce à la connexion simultanée de deux appareils.

Profitez d'une ambiance sonore encore plus riche et détaillée en associant sans fil deux enceintes Onyx Studio 8.

Équipée d’un double microphone, l’Onyx Studio 8 assure des appels mains libres limpides depuis n’importe quel endroit de la pièce.

Elle assure une autonomie de 8 heures et sa poignée en aluminium anodisé assure un transport facile et sert également de support robuste.

L'enceinte portable Harman Kardon Onyx Studio 8 est disponible en bleu à 230,57 € ou en champagne à 230,66 € avec livraison suivie offerte sur Rue du Commerce. Son prix officiel s'élève à 299,99 €.

Enfin, on termine notre top 3 avec le Xiaomi 14 Ultra - 512 Go - Noir

Il est doté d'un écran de 6,73 pouces à débordement AMOLED LTPO WQHD+ 120Hz compatible avec Dolby Vision et HDR10+, avec cadre en aluminium haute résistance intégré 6M42 et Xiaomi Shield Glass, qui surpasse le verre classique en offrant une résistance aux chutes jusqu'à 10 fois supérieure.

Le processeur Snapdragon 8 Gen3 offre des téléchargements ultra-rapides et des fonctionnalités IA avancées avec sa nouvelle architecture 1+5+2 qui améliore les performances du CPU de 32 % et celles du GPU de 34 %.

Profitez de 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et d'une charge ultra-rapide de 90W en 31 minutes.

Le Xiaomi 14 Ultra redéfinit la photographie mobile grâce à son quadruple appareil photo haut de gamme développé en collaboration avec Leica, avec quatre capteurs et six longueurs focales. Son capteur principal de 1", associé à une lentille Leica Summilux ultra-lumineuse et un système d'ouverture variable, garantit une précision d'image sans égale sur smartphone.

Le smartphone est également équipé de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et résiste à l'eau et à la poussière grâce à son indice d'étanchéité IP68.

Le Xiaomi 14 Ultra - 512 Go en noir est disponible à 946,88 € avec le code HAPPY20 sur Rakuten et expédié gratuitement par un vendeur pro. Xiaomi indique un prix de base de 1 501,90 € sur son site pour ce modèle.



