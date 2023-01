Les casques audio modernes utilisent un panel important de technologies afin de nous offrir une expérience sonore toujours plus qualitative et immersive. Nous allons, ici, vous citer quelques-unes d'entre elles.

ANC, quésaco ?

L'une des technologies les plus en vogue, c'est la réduction de bruit active (ANC). Quasiment tous les casques et écouteurs actuels en sont dotés. Celle-ci permet à l'utilisateur d'entendre le son en toute circonstance, que ce soit dans un endroit calme ou bruyant, le son est entendu de manière quasi identique. Mais comment ça fonctionne ? On pourrait penser qu'un casque audio ne contient que des haut-parleurs, mais non, il possède également des microphones. Ces micros, justement, servent à capter les fréquences des bruits extérieurs pour que les haut-parleurs envoient un "contre-son" ce qui aura pour effet d'atténuer les nuisances extérieures.

On peut parler à notre casque ?

La technologie de reconnaissance vocale est aussi souvent installée dans notre matériel, elle permet de diminuer le volume du son écouté lors d'une conversation afin de pouvoir entendre son interlocuteur. Elle fonctionne, elle aussi, avec le microphone de réduction de bruit. Cette fonctionnalité intelligente est également appréciée par les utilisateurs compulsifs d'Alexa, Google Assistant ou bien Siri. Tous ces assistants vocaux vous permettent de gérer votre musique, vos appels et vos messages vocaux à l'aide de simples commandes vocales.

Les codecs, mais qu'est-ce donc ?

Les codecs sont des algorithmes de compression / décompression de données audio. Leur fonctionnement est assez complexe, mais, pour faire simple, c'est comme s'ils ouvraient votre son, allaient piocher ce qu'ils veulent dedans, et le refermaient ensuite, jusqu'au prochain et ainsi de suite. Les codecs actuels offrent une qualité audio de plus en plus élevée même quand la bande passante est limitée, comme dans le cas de la transmission Bluetooth.

La virtualisation sonore, mais quelle est cette sorcellerie ?

La virtualisation du son est une technologie qui permet de simuler une expérience sonore surround, sans avoir 5 enceintes autour de notre tête. Les sons émis par les haut-parleurs sont alors distribués d'une autre manière et s'entrecroisent afin de vous faire croire qu'il y a plusieurs sources sonores, tout cela dans le but d'obtenir un son plus réaliste et précis.

Les casques et écouteurs embarquent également d'autres technologies comme la réduction de bruit passive, le mode conversation, le mode ambiant, mode de contrôle tactile, etc…

