Aujourd'hui, les marchands proposent une pléiade de matériel informatique et, notamment, pour les joueurs de jeux vidéo. En effet, comme il est important d'avoir un casque de qualité, tant par son confort que de la qualité audio et du microphone, les constructeurs se sont retroussés les manches et les e-commerçants cassent les prix.

Commençons avec le micro-casque Turtle Beach Recon 50PC. Ce casque filaire est compatible sur toutes les consoles et PC et intègre des écouteurs de 40 mm. Il est doté de coussinets en cuir et se connecte grâce à sa fiche mini-phone Jack 3,5 mm. Un contrôleur audio est inclus.

Ce micro-casque Turtle Beach Recon 50PC est vendu 22,99 € au lieu de 37,87 € soit 39% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres casques sont en promotion à savoir :







Et n'oubliez pas de consulter notre focus Amazon avec du matériel informatique et pour les gamers à prix réduit.