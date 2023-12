Commençons par le casque gaming Corsair HS80 RGB.

Il offre un son 24 bits/48 kHz de haute qualité à latence extrêmement faible pour que vous puissiez entendre chaque bruit au fur et à mesure.

Les deux haut-parleurs en néodyme haute densité de 50 mm reproduisent tous les sons avec une très grande précision sur une plage de fréquences de 20 Hz à 40 000 Hz.

De plus, grâce à l'audio spatial Dolby Atmos, vous pouvez entendre les sons tout autour de vous avec une précision tridimensionnelle pour une immersion totale.

Le casque est doté d'un microphone omnidirectionnel qui capture votre voix avec une clarté incroyable et propose une fonction de sourdine rabattable avec indicateur de sourdine LED intégré.

Le casque gaming Corsair HS80 RGB est disponible neuf à 96,37 € au lieu de 118,46 €, soit une remise de 19% sur Rue du Commerce. La livraison est offerte.

Passons maintenant au pack Philips HUE Découverte.

Automatisez votre éclairage avec plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide et plus de 16 millions de couleurs grâce aux ampoules connectées LED E27 9 W.

Le pack comprend :

1 boîtier Hue Bridge (pont de connexion),

1 variateur,

1 prise connectée,

2 ampoules à douille E27.

L'application dédiée vous permet d'utiliser des préréglages ou de personnaliser facilement certaines fonctions et grâce à la prise connectée, vous pouvez contrôler n'importe quelle lampe via l'application.

Utilisez aussi le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière ou connectez-vous au boîtier Hue Bridge pour déverrouiller d'autres fonctions.

Le pack Philips HUE Découverte est en promotion à 119,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 40% sur Boulanger. La livraison est gratuite.



Enfin, enchaînons avec le pack Xiaomi Redmi 12 + coque + protection d'écran en verre trempé.

Doté d'un large écran FHD+ AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le Redmi 12 offre des images claires, des couleurs éclatantes et une utilisation fluide que ce soit pour jouer, naviguer ou regarder des vidéos.

Grâce à son processeur Snapdragon 4 Gen 2, le Redmi 12 allie performance et rapidité pour gérer aisément toutes vos applications et jeux.

Le double appareil photo de 50 MP avec IA vous permettra de capturer des images nettes d'une qualité exceptionnelle, de jour comme de nuit.

Il offre 128 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To via MicroSD ainsi qu'une autonomie longue durée qui lui permet de tenir facilement toute une journée.

Le pack Xiaomi Redmi 12 + coque + protection d'écran en verre trempé est en réduction à 169 € au lieu de 199 €, soit une remise de 15% sur Boulanger. La livraison est offerte.



