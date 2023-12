Commençons par le PC portable Asus Zenbook 14 OLED UM3402YA-KN104W.

Il est doté d'un large écran lumineux 16:10 de 14 pouces 2,5K, avec 400 nits et une gamme colorimétrique 100% SRGB pour des visuels ultra détaillés et des couleurs éclatantes.

Le Zenbook 14 embarque un processeur AMD Ryzen 5 7530U et une carte graphique AMD Radeon qui assurent d'incroyables performances, ainsi que 16 Go de RAM et un SSD PCIe 3.0 de 512 Go.

La batterie de 75 Wh garantit une autonomie longue durée.

Le clavier est rétroéclairé et offre 3 niveaux d'intensité lumineuse, et il est également doté d'un clavier numérique NumPad 2.0.

Le PC portable Asus Zenbook 14 OLED UM3402YA-KN104W est au prix de 699,99 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 22% sur Rue du Commerce. La livraison est offerte.

On peut trouver d'autres PC portables Asus en réduction, comme par exemple :

