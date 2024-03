Commençons avec le casque gaming sans fil Steelseries Arctis Nova Pro.

Il offre une grande clarté sonore avec les pilotes Premium High Fidelity ainsi qu'un audio spatial à 360°. Vous pouvez personnaliser entièrement le son avec le logiciel Sonar en utilisant un premier égaliseur paramétrique de qualité professionnelle.

Le système hybride à 4 micros élimine le bruit ambiant. Un mode Transparence propose des niveaux variables et le micro ClearCast Gen 2 alimenté par l'IA réduit le bruit de fond.

Le casque est doté de 2 batteries pouvant être changées à chaud : rechargez-en une pendant que vous utilisez l’autre.

Les ports USB jumelés vous permettent de connecter votre PC, Mac, PlayStation ou Switch et de basculer entre eux en appuyant sur un bouton.

Le casque gaming sans fil Steelseries Arctis Nova Pro est en promotion à 279,99 € au lieu de 379,99 €, soit une remise de 26% sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.







Passons maintenant au téléviseur Mini-LED TCL 55C835 55".

Il est doté d'un dalle LCD avec 144Hz natif, de la technologie QLED et du 4K HDR Premium 1000 qui offre un plus grand grand contraste, des détails dans les scènes sombres et des couleurs réalistes.

Le téléviseur est équipé de haut-parleurs Onkyo 2.1 et un double caisson de basses est intégré à l'arrière pour une qualité sonore immersive Dolby Atmos.

Le HDR Dolby Vision IQ optimise la qualité d'image pour l'adapter aux conditions d'éclairage de la pièce.

Le HDMI 2.1 permet des taux de rafraîchissement plus rapides dont la 4K à 120 images par seconde et jusqu'à 144 images par seconde. Il assure également la compatibilité avec les dernières générations de consoles de jeux et permet des fonctions telles que ALLM et VRR.

2 télécommandes sont fournies, dont une avec micro (Google Assistant intégré).

Le téléviseur Mini-LED TCL 55C835 55" est proposé à 594 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 34% sur Rakuten. Livraison à 26 €.







Enfin, terminons ce top 3 avec le Nothing Phone (2) 256 Go - Noir.

Il est doté d'un écran LTPO OLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1 600 nits et Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière. Grâce à la technologie LTPO, le smartphone peut adapter son taux de rafraîchissement de 120 Hz pour économiser de l'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas.

La nouvelle interface Nothing OS 2.0 vous permet de tout personnaliser, de créer des widgets pour vos réglages, d'ajouter des widgets directement sur l'écran de verrouillage, d'avoir l'information nécessaire en un flash, etc.

Il intègre un nouveau capteur frontal plus grand de 32 MP ainsi qu'un double appareil photo arrière de 50 MP + 50 MP ultra-large avec fonction HDR avancée, capture de mouvement 2.0 et mode nuit.

Son processeur Snapdragon 8+ Gen 1 affiche des performances 80% supérieures à son prédécesseur avec une vitesse plus rapide, une gestion de la chaleur en interne optimisée et des capacités d'appareil photo avancées.

Le Nothing Phone (2) 256 Go - Noir est disponible à 553 € sur Cdiscount, et son prix officiel est 729 €. On peut également le trouver en blanc à 550 €.







