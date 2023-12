Commençons par le casque gaming HyperX Cloud II.

Ce casque-micro Plug & Play génère un son Surround 7.1 virtuel1 avec un effet de profondeur et de distance qui vous plonge totalement dans le jeu. Grâce à son nouveau boîtier de commande audio USB et à sa carte son intégrée, l'HyperX Cloud II amplifie l'audio et la voix pour vous permettre d'entendre clairement le moindre bruit.

Profitez d'une communication limpide avec votre équipe grâce au microphone numérique avancé qui combine la suppression de bruit de fond, l'augmentation automatique du volume vocal selon le niveau sonore du jeu et l'annulation d'écho.

Avec des drivers de 53 mm, le casque offre une qualité sonore Hi-Fi supérieure avec des tonalités aiguës, médium et graves ultra nettes ainsi que des basses plus profondes.

L'HyperX Cloud II utilise l'alimentation USB sur PC et Mac, et des connexions 3,5 mm stéréo compatibles PS4 et Xbox One2.

Le casque gaming HyperX Cloud II est disponible à 69,99 € sur la Fnac, moins cher que chez les autres revendeurs. La livraison est gratuite.





Passons maintenant à la friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Compact.

Préparez des repas plus sains pour 4 personnes en un rien de temps grâce à sa technologie de cuisson à air chaud et sa capacité de 3 L.

39% plus rapide qu'un four traditionnel, la Moulinex Easy Fry permet également d'économiser jusqu'à 70% d'énergie.

Elle est équipée d'un écran tactile très simple à utiliser, et 10 programmes de cuisson automatiques sont disponibles pour la viande, le poisson, les desserts, les légumes...

Hyper compacte, la friteuse trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Le panier de cuisson est antiadhésif et compatible lave-vaisselle.

La friteuse sans huile Moulinex Easy Fry Compact est en réduction à 59,99 € au lieu de 119,99 €, soit 50% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite.

Enfin, terminons avec le PC portable Acer Aspire 3 A314-23P-R2Q0.

Il est doté d'un écran Full HD IPS (1920 x 1080) de 14 pouces à bords fins qui offre des couleurs éclatantes.

BlueLightShield atténue la lumière bleue pour protéger vos yeux pendant les longues utilisations et Color Intelligence améliore le contraste.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 7520U avec 8 Go de RAM LPDDR5X pour des temps de chargement accélérés, et on trouve 512 Go de SSD et une carte graphique AMD Radeon.

Grâce à ses 10 heures d'autonomie, vous pouvez travailler toute une journée sans avoir besoin de recharger et la webcam et le microphones offrent une grande clarté audio et visuelle.

L'antenne Wi-Fi 6 (802.11ac) vous permet de maintenir une connexion stable.

Le PC portable Acer Aspire 3 A314-23P-R2Q0 est au prix réduit de 406,99 € au lieu de 549,99 €, soit une remise de 26% sur Amazon. La livraison est offerte.

