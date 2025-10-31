Le Black Friday commence en avance chez Boulanger ! Profitez dès maintenant de remises jusqu’à -40 % sur une large sélection de produits multimédia et d’électroménager, avec de nouvelles offres chaque semaine pour faire le plein de bonnes affaires avant tout le monde.
Et pour acheter en toute sérénité, bénéficiez de l’option satisfait ou remboursé jusqu’au 31 janvier 2026.
TOP 15 du pré-Black Friday Boulanger
- Casque gaming filaire HyperX Cloud Alpha à 49,99 € soit -50% (transducteurs HyperX à double chambre, réduction de bruit, microphone amovible...)
- Pack Découverte Philips Hue White & Color Ambiance à 89,99 € soit -55% (avec 1 boîtier Hue Bridge, 1 variateur, 1 prise connectée et 2 ampoules LED E27 connectées)
- Enceinte portable JBL Charge Essential 2 à 99,99 € soit -38% (40W RMS, autonomie jusqu'à 20h, 3 haut-parleurs, chargeur intégré)
- HUAWEI Watch Fit 4 - 43 mm Aluminium - Noir, blanc ou violet à 119,99 € soit -20% + 2ème bracelet offert (1,82" AMOLED, 2000 nits, 100 modes sportifs, plans d’entraînement personnalisables, coaching assisté par IA, suivi santé complet continu, détection de l’arythmie cardiaque, appels Bluetooth, transcription vocale, déclencheur photo à distance, autonomie 10 jours)
- Pack tablette Lenovo K11 Plus 256 Go + Stylet à 199,99 € soit -38% (11,5" IPS 2000 x 1200, 90Hz, 13MP, Snapdragon 680 octa-core, 4 haut-parleurs Dolby Atmos, 8600 mAh, WiFi 6, BT 5.3)
- Pack HONOR 400 Lite 256 Go Noir + Buds Choice X7i à 199,99 € soit -33% (6,7" AMOLED 2412 x 1080, 3500 nits, 100% DCI-P3, Dimensity 7025-Ultra octa-core, 108MP, 5230 mAh, SuperCharge 35W, IP64, résistance aux chutes...)
- Barre de son Samsung HW-B760F à 229 € soit -34% (400W RMS, système 5.1, caisson sans fil, haut-parleurs latéraux intégrés, DTS X, Bluetooth, synchronisation du son TV et barre...)
- Apple Watch SE - 44 mm Minuit M/L à 229 € soit -8% (écran Retina OLED LTPO toujours activé, 1000 nits, étanche 50 m, suivi complet de la santé, GPS, jusqu'à 18h d'autonomie...)
- Mini vidéoprojecteur ETOE Seal Pro à 279 € soit -24% (1000 ANSI, 1080P natif, Dolby Audio, mise au point automatique, correction automatique du trapèze, 2 haut-parleurs 10W, Google Assistant...)
- Aspirateur balai Dyson V10 Origin à 329 € soit -31% (jusqu'à 151 AW, autonomie 1h, collecteur 0,76L, 2 vitesses, adaptateur pour meubles bas...)
- Pack Google Pixel 9a 128 Go + mini enceinte JBL Go 3 à 429 € soit -11% + 100 € de bonus rachat (6,3" pOLED 1080 x 2424 px, Gorilla Glass 3, HDR, grand angle 48MP + ultra grand angle 13MP, Gemini, WiFi 6E, IP68...)
- Samsung Galaxy S25 FE - 128 Go Noir à 599,99 € soit -20% (6,7" AMOLED FHD+ 120Hz, Gorilla Glass Victus+, IP68, 4900 mAh, capteur photo 50MP...)
- TV Mini-LED LG QNED evo AI 65QNED86A 4K 2025 - 65" à 749 € soit -17% + 100 € de remise pour les adhérents
- Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U7 Aura OLED Copilot+PC à 849,99 € soit -23% (14" OLED FHD, Core Ultra 7 256V 8 cœurs, RAM 16 Go LPDDR5x, SSD 512 Go, Intel Arc Graphics, WiFi 7, BT 5.4, Win 11)
- PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10 à 1 199,99 € avec le code GAMER100 (15,6" IPS FHD 144Hz, Core i7 13650HX 14 cœurs, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX 5070, WiFi 6, BT 5.2, Win 11)
Retrouvez toutes les offres sur la page consacrée au pré-Black Friday Boulanger.
