Robot aspirateur Roborock QV 35S

Il offre une puissance d’aspiration de 10 000 Pa, capable d’éliminer la saleté incrustée, les débris tenaces et les poils d’animaux sur tous types de sols, y compris les tapis et les moquettes. Sa station d’accueil tout-en-un lave et sèche la serpillière, remplit automatiquement le réservoir d’eau et vide la poussière dans un sac, permettant jusqu’à sept semaines de nettoyage sans intervention. Avec un réservoir plein, il peut couvrir jusqu’à 330 m².

Son double système anti-enchevêtrement, composé d’une brosse principale en caoutchouc et d’une brosse latérale incurvée certifiée sans nœuds, empêche les cheveux et débris de s’enrouler. Ses deux balais rotatifs relevables tournent à 200 tours par minute pour reproduire le nettoyage manuel et éliminer les taches les plus tenaces. Le module se relève de 10 mm pour éviter d’humidifier les tapis, tandis que les 30 niveaux de débit d’eau ajustables permettent d’adapter le nettoyage à chaque type de sol.

Grâce à la technologie RéActive d’évitement des obstacles, le robot détecte et contourne les objets, identifie les zones à risque et définit automatiquement des zones interdites pour éviter de se bloquer. Son système de navigation PreciSense LiDAR scanne l’espace à 360° pour créer des cartes précises et gérer jusqu’à quatre étages, garantissant une couverture optimale dans toute la maison.

Enfin, le contrôle via l’application Roborock offre une gestion complète du nettoyage : planification, sélection des pièces, zones à exclure ou nettoyage ciblé. La fonction SmartPlan ajuste automatiquement les paramètres selon la pièce et le type de sol, pour un résultat toujours impeccable.

Retrouvez le Roborock QV 35S en promotion en blanc à 449,99 € au lieu de 699,99 € (prix officiel), soit une remise de 36 % sur Amazon.

PC portable 2-en-1 Lenovo Yoga 7 16AKP10

Il se distingue par son grand écran tactile OLED de 16 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution QHD de 2880 x 1800 pixels au format 16:10. L’affichage est d’une netteté remarquable, avec des couleurs vives et des contrastes profonds.

La charnière flexible permet de le déplier complètement à plat ou de l’utiliser comme une tablette, offrant une grande liberté d’usage selon vos besoins.

Le PC fonctionne sous Windows 11 Famille et embarque un processeur Ryzen AI 7 350 à huit cœurs cadencés jusqu’à 5 GHz, associé à une carte graphique Radeon 860M pour une excellente fluidité dans les tâches créatives, le multitâche et les jeux légers.

Avec 16 Go de mémoire LPDDR5X à 7500 MHz et un SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go, il offre une réactivité instantanée, des temps de chargement très courts et une expérience utilisateur fluide.

Vous pouvez obtenir le Lenovo Yoga 7 16AKP10 à 819,99 € grâce au code DARTY80 sur Rakuten, avec en plus 45 € crédités sur votre cagnotte.

Écran PC LG UltraWide 34U511A-B

Cet écran LED ultra-large de 34 pouces au format 21:9 offre une résolution UWFHD de 2560 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, garantissant une image fluide et précise. Sa dalle IPS assure des couleurs fidèles et homogènes sous tous les angles, tandis que le revêtement antireflet améliore le confort visuel, même dans les environnements lumineux.

Compatible FreeSync, il élimine les déchirures et saccades d’image pour une expérience de jeu plus fluide. L’écran affiche une luminosité de 400 cd/m² et un rapport de contraste de 1000:1, offrant des noirs profonds et des blancs éclatants. Sa compatibilité HDR10 et sa certification DisplayHDR 400 garantissent un rendu lumineux et dynamique, rehaussant chaque détail dans les scènes sombres comme dans les plus claires.

Avec une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique sRGB et une prise en charge de 16,7 millions de couleurs, l'écran reproduit des images précises et nuancées, idéales pour la retouche ou le visionnage de contenus HDR. Son temps de réponse de 5 ms (gris-à-gris), réduit à 1 ms en mode MBR, assure une excellente réactivité lors des sessions de jeu.

L'écran PC LG UltraWide 34U511A-B est en promotion à 186,99 € grâce au code DARTY20 sur Rakuten, avec 10,35 € crédités sur la cagnotte.



