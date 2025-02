On commence avec le PC portable gaming HP Victus 16-s0040nf.

L’écran Full HD 144Hz anti-reflets garantit un gameplay fluide et réduit les ralentissements ainsi que les images fantômes. La technologie anti-scintillement améliore le confort visuel et le panneau antireflets permet une utilisation agréable même en extérieur.

Le Victus 16 est équipé d’un processeur Ryzen 7 7840HS avec 8 cœurs, une mémoire cache de 16 Mo et une fréquence allant de 3,8 GHz jusqu’à 5,1 GHz, garantissant des performances optimales pour le gaming.

Son GPU GeForce RTX 4070, basé sur l’architecture Ada Lovelace, assure un réalisme saisissant grâce au ray tracing et à des performances optimisées par l’intelligence artificielle. Le PC intègre l’OMEN Gaming Hub, un espace centralisé permettant d’optimiser les performances et de gérer les paramètres du PC. Il inclut également 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go.

Le système audio, composé de deux haut-parleurs HP optimisés par Bang & Olufsen et de la technologie HP Audio Boost, offre un son immersif et riche.

Retrouvez le HP Victus 16-s0040nf à 1 199,99 € sur la Fnac au lieu de 1 599,99 €, soit une remise de 25 %.



