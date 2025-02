On commence avec le clavier gaming filaire Corsair K70 Pro TKL RGB.

Le déclenchement rapide ajuste dynamiquement les points d'actionnement et de réinitialisation de vos touches, vous permettant d'exécuter vos mouvements et de les enchaîner plus vite que jamais.

Grâce à FlashTap, une technologie SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) qui optimise le contrôle des touches de mouvement, exécutez facilement des actions précises comme le contre-strafe et le jiggle-peeking, grâce à une gestion intelligente des entrées.

Les switchs magnétiques CORSAIR MGX Hyperdrive, pré-lubrifiés, offrent une frappe fluide et ultra-réactive. Leur structure à double rail réduit les oscillations et garantit des performances optimales jusqu'à 150 millions de frappes.

Grâce aux capteurs à effet Hall, le K70 PRO TKL vous permet d'ajuster le point d'actionnement de chaque touche, de 0,1 mm à 4 mm, par paliers de 0,1 mm. Configurez un double actionnement sur une seule pression pour enchaîner les commandes avec une précision redoutable.

Retrouvez le clavier Corsair K70 Pro TKL à 139,90 € au lieu de 161,99 €, soit une remise de 14 % sur Amazon.

Pour information, son prix officiel s'élève à 189,99 €.

On continue avec le casque Bluetooth Bose QuietComfort Ultra.

Grâce à la technologie CustomTune, le son s’adapte à votre audition pour une personnalisation optimale. Profitez de trois modes de réduction de bruit selon votre environnement : Quiet Mode pour un silence absolu, Aware Mode pour rester attentif à ce qui vous entoure, et Immersion Mode, qui associe une isolation totale au Bose Immersive Audio pour une expérience encore plus intense.

Les microphones ultra-performants captent uniquement votre voix et réduisent les bruits environnants, garantissant des appels d’une clarté exceptionnelle, parmi les meilleurs jamais offerts par Bose. Conçu pour un port prolongé, le casque associe des coussinets doux et un arceau équilibré pour une répartition homogène de la pression.

Grâce à SimpleSync, synchronisez facilement votre casque avec une barre de son Bose pour profiter de vos contenus TV au volume souhaité. Profitez de jusqu’à 24 heures d’écoute (ou 18 heures en mode Immersive Audio). Une charge rapide de 15 minutes vous offre jusqu’à 2h30 d’autonomie (2 heures en mode Immersive Audio).

Modifiez le volume, gérez votre musique, changez de mode ou prenez vos appels directement via les commandes tactiles sur les écouteurs. Un simple mouvement de tête suffit également pour allumer ou éteindre le casque.

Le casque sans fil Bose QuietComfort Ultra est disponible en noir à 315,99 € au lieu de 499,95 € (prix officiel), soit une remise de 37 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro 4G 45mm.

Équipée d’un écran Super AMOLED de 1,36 pouce affichant une résolution de 450 x 450 pixels, la Galaxy Watch5 Pro est protégée par un cadran en aluminium, un boîtier en titane et un verre saphir. Certifiée IP68, elle résiste à la poussière et offre une étanchéité jusqu’à 50 mètres.

Son processeur Exynos W920, associé à 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage, garantit des performances fluides. Grâce à Android Wear 3.5, accédez à l’écosystème Google et profitez de Google Play Store, Google Maps avec GPS et boussole, Google Assistant et Google Pay directement depuis votre poignet.

La montre propose des outils avancés de suivi de la santé, incluant la mesure de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de la composition corporelle (IMC, masse musculaire, densité osseuse). Son suivi du sommeil va encore plus loin avec l’analyse de la SpO2, la détection des ronflements et la gestion des objectifs de sommeil.

Elle propose des programmes d’entraînement détaillés, un suivi précis des performances et une détection automatique des activités pour une analyse optimisée.

La Galaxy Watch5 Pro vous permet également de gérer vos notifications, consulter vos e-mails et SMS, tout en accédant à l’historique de vos messages. Elle offre également une gestion à distance de l’appareil photo de votre téléphone.

La Samsung Galaxy Watch5 Pro 4G 45mm est proposée en noir à 169 € pour la deuxième démarque des soldes sur la boutique Orange.

À titre indicatif, la montre était auparavant proposée à 469 € sur le site officiel.



