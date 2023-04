De nos jours, les casques audios de qualité sont obligatoires lorsque l'on joue aux jeux vidéo. Que ce soit sur la scène professionnelle ou en amateur, tout le monde sait que le son est important afin de dominer le champ de bataille. Le confort est de mise quand il s'agit de garder ce genre de matériel pendant des heures, que ce soit à l'entrainement ou durant la compétition.

Les principales caractéristiques sont : la forme des coussinets, la qualité du son (surround par exemple), filaire ou sans fil, avec micro rétractable / détachable ou non. Le confort passe par la matière, la forme et la taille des coussinets. Cela dépend énormément du profil et de la longueur de vos oreilles, ce qui rend le choix très personnel.

Commençons par le casque Logitech G432. Ce grand classique filaire possède un son surround 7.1, qui est produit par deux transducteurs de 50mm. Son câble vous permet de le connecter via un jack 3,5mm ou en USB (adaptateur fourni). Ses coussinets en similicuir, de forme trapézoïdale, vous offrent un confort de port et la mousse sur l'arceau vous dispense des douleurs sur le sommet du crâne.

Ce casque Logitech G432 est vendu 57,15 € au lieu de 89,99 €, soit 36% de réduction chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.

