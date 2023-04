En ce début de semaine, les commerçants nous régalent avec des réductions sur de nombreux produits. Nous allons vous en présenter trois, pour bien commencer la journée.

Commençons avec le PC portable HP Victus 16-e0019nf. Cet ordinateur portable possède un écran de 16,1" Full HD 144 Hz, commandé par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H, couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Windows 11 est installé d'origine, sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 16-e0019nf est vendu 899,99 € au lieu de 1299 € soit 31% de réduction chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 2,99 €, prévue pour le lendemain.





Continuons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Ce téléphone portable est doté d'un écran AMOLED de 6,67" 120 Hz à une définition de 2400 x 1080 pixels, intégrant un appareil photo de 16 MP pour les selfies. Son processeur Snapdragon 695 et ses 6 Go de RAM s'occuperont de faire tourner la bête pour qu'elle ne rame pas. Vous pourrez stocker l'intégralité de votre vie numérique dans ses 128 Go de stockage et vous pourrez tout consulter sans risque de panne grâce à sa batterie de 5000 mAh. La charge rapide 67 W rechargera ce mobile en un éclair. Ses trois capteurs photo à l'arrière (108, 8 et 2 MP), vous procurent des photos de haute qualité.

Ce smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro est vendu 284 € au lieu de 499 € soit 43 % de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite, dès le lendemain à votre domicile.





Et terminons ce Top 3 avec l'aspirateur robot iRobot Roomba 697. Cet aspirateur robotisé s'occupe du travail quotidien de la maison à votre place, notamment grâce à sa batterie de 1800 mAh, lui donnant une autonomie de 90 minutes avant de repasser par sa base. Il possède deux brosses de nettoyage et un détecteur de saleté pour insister aux endroits les plus sales. Il est entièrement contrôlable par l'application mobile dédiée, iRobot HOME.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba 697 est vendu 219 € au lieu de 399 € soit 45% de réduction chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 2,99 € et l'appareil sera chez vous le lendemain.





