On démarre avec le PC portable HP Pavilon Plus 14-ew0000sf.

L’écran OLED 14 pouces 2,8K à micro-bords affiche des images lumineuses et détaillées grâce à ses 500 nits, sa compatibilité HDR et sa faible lumière bleue. La technologie IMAX améliore encore l’expérience visuelle pour un rendu plus immersif lors du visionnage de films et séries.

Le Pavilon Plus 14 est animé par un processeur Intel Core i7-1355U à 10 cœurs (fréquence max 5 GHz), épaulé par 16 Go de mémoire vive LPDDR5 et un SSD de 512 Go.

Côté audio, les doubles haut-parleurs, combinés à la technologie HP Audio Boost et au système audio Bang & Olufsen, produisent un son clair, équilibré et immersif.

Le PC est livré avec Windows 11 Famille préinstallé.

Retrouvez le PC portable HP Pavilon Plus 14-ew0000sf à 769,30 € au lieu de 899 €, soit une remise de 14 % sur Amazon en ce moment.



On enchaîne avec la chaise de bureau ergonomique Sihoo M57.

Conçue avec une structure entièrement en maille respirante, elle garantit une excellente circulation de l'air.

Son dossier profilé épouse la courbe naturelle de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'au bas, pour un soutien complet du dos. Le support lombaire est d'ailleurs réglable à la fois verticalement et horizontalement, s'adaptant précisément à votre morphologie et offrant un maintien fiable dans différentes positions assises.

La M57 propose un grand angle d'inclinaison allant jusqu'à 126°, idéal pour faire une pause et vous détendre. Ses accoudoirs sont ajustables en 3 dimensions, vous permettant de personnaliser le soutien de vos bras et épaules. L'appui-tête, quant à lui, se règle en hauteur (10 cm) et pivote sur 45 degrés pour un soutien optimal de la nuque.

Fabriquée avec des matériaux durables, la Sihoo M57 inclut également une base en alliage d'aluminium, un vérin à gaz certifié SGS et des roulettes silencieuses.

Vous pouvez obtenir la chaise de bureau Sihoo M57 en noir à 159,99 € au lieu de 319,99 € en ce moment sur le site officiel avec la livraison offerte.



Enfin, on termine avec la Google Pixel Watch 3 (WiFi 41 mm).

Elle est équipée d’un écran AMOLED LTPO haute résolution, protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5 3D qui assure à la fois une bonne lisibilité et une résistance accrue aux chocs et aux rayures. Certifiée 5 ATM et IP68, elle supporte sans difficulté l’exposition à l’eau et à la poussière.

Sous son boîtier, elle embarque la puce Qualcomm SW5100 épaulée par un coprocesseur Cortex M33, avec 2 Go de mémoire SDRAM et 32 Go de stockage eMMC. Ce duo garantit une navigation fluide et une excellente réactivité au quotidien.

Sa batterie de 307 mAh offre jusqu’à 24 heures d’autonomie en mode Always-on, ou jusqu’à 36 heures en mode économie, avec une recharge rapide via USB-C.

La montre intègre également de nombreux capteurs dédiés au suivi de la santé : fréquence cardiaque, baromètre, altimètre, capteur de température cutanée, pour un suivi complet de votre activité et de votre bien-être jour après jour.

La Google Pixel Watch 3 est en promotion à 299 € au lieu de 399 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon, en vert sauge, porcelaine ou rose.



