Commençons avec le casque sans fil Bose QuietComfort Ultra.

Il est doté de l’audio spatial et propose un son personnalisé en fonction de la forme, la taille et la profondeur de vos oreilles grâce à la technologie CustomTune.



Le casque offre trois modes de réduction de bruit : Quiet, Aware et Immersion. Ce dernier intègre à la fois une réduction de bruit totale et la technologie Bose Immersive Audio.



Pendant vos appels, les bruits de votre environnement sont filtrés tandis que les microphones se concentrent sur le son de votre voix.

L'appareil assure une autonomie allant jusqu’à 24 heures (jusqu’à 18 avec le mode Immersive Audio), ainsi que 2 heures 30 avec une charge de 15 minutes (jusqu’à 2 heures en mode Immersive Audio).

Les commandes tactiles vous permettent d'ajuster le volume, contrôler la musique, changer de mode et répondre aux appels facilement. De plus, vous pouvez allumer ou éteindre le casque d'un mouvement de tête.

Le casque sans fil Bose QuietComfort Ultra est en ce moment au prix de 419,95 € sur Amazon, et son prix officiel est 499,95 €.







