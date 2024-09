On commence avec le PC portable Asus VivoBook 15 OLED S1504.

Il est doté d'un écran OLED de 15,6 pouces FHD avec un temps de réponse de 0,2 ms, un taux de rafraîchissement de 60 Hz ainsi qu'une luminosité maximale de 400 nits et de 600 nits en mode HDR. Il offre une gamme de couleurs DCI-P3 à 100%, réduit de 70 % la lumière bleue nocive et est certifié TÜV Rheinland.

Le processeur est un Ryzen 5 7520U avec 4 cœurs, 8 threads, 6 Mo de cache et pouvant atteindre une fréquence de 4,3 GHz. La carte graphique est une AMD Radeon.

On trouve 16 Go de RAM LPDDR5 ainsi qu'un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 1 To. Un slot d'extension est disponible pour un M.2 2280 PCIe 3.0x2.

Le système audio est signé SonicMaster, avec un haut-parleur intégré et un microphone réseau, prenant en charge la reconnaissance vocale Cortana. Le PC supporte le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 4.1 double bande.

Le PC portable Asus VivoBook 15 OLED S1504 est proposé à 549,99 € sur Cdiscount avec livraison gratuite. À titre de comparaison, le même modèle avec SSD de 512 Go affiche un prix de base de 699,99 € sur le site d'Asus.



On continue avec le robot aspirateur Xiaomi S10+.



Il offre une aspiration puissante de 4 000 Pa et sa batterie de 5 200 mAh assure jusqu'à 2 heures d'autonomie, permettant de nettoyer des surfaces de plus de 200 m². Le mode de lavage manuel simule une haute pression, éliminant les taches avec une grande efficacité. Les lavettes à double épaisseur absorbent bien l'eau tout en protégeant les surfaces, et elles sont équipées d'un système auto-agrippant qui permet de les fixer facilement au robot.

Le réservoir d'eau de 200 ml permet de laver jusqu'à 150 m² en une seule fois, avec un contrôle du débit sur trois niveaux.

Le robot utilise un système d'évitement des obstacles 3D ultra-précis et détecte les bords des tapis pour éviter de les mouiller. La navigation laser permet de scanner la maison à 360°, créant ainsi une carte détaillée pour planifier efficacement les parcours de nettoyage.

Grâce à l'application Xiaomi / Mi Home, vous pouvez créer des plans de nettoyage personnalisés et configurer des zones à éviter, avec la possibilité de nettoyer plusieurs étages sans déplacer la station de charge.

Le robot aspirateur Xiaomi S10+ est disponible à 199,99 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 55 % sur le site officiel. Les nouveaux clients bénéficient d'une remise supplémentaire de 5 €.

Enfin, on termine avec le vélo électrique DUOTTS S26, que nous avions testé l'année dernière.

Il est équipé de deux moteurs de 750 W et d'une batterie Samsung de 48 V 20 Ah, permettant d'atteindre une vitesse maximale de 50 km/h et une autonomie allant jusqu'à 120 km en mode pédalage assisté.

Le vélo propose trois modes de conduite : électrique pur, assistance au pédalage et manuel.

Conçu pour durer, il dispose d'un cadre léger en alliage d'aluminium, complété par des amortisseurs avant et arrière ainsi que des pneus gonflables 26 x 4.0, assurant une conduite stable et confortable sur tous types de terrains.

Le S26 est également doté de fonctionnalités avancées telles qu'un écran LCD multifonction à 5 vitesses, des freins hydrauliques DYISLAND et un tube de selle en alliage d'aluminium, offrant un contrôle précis et un confort optimal.

L'accélérateur à poignée tournante 158DX et le dérailleur Shimano à 7 vitesses facilitent son utilisation au quotidien.

Le vélo électrique DUOTTS S26 est en promotion à 1 179 € grâce au code UTJLYB sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



