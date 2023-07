En cette fin de journée, nous allons vous proposer une sélection d'articles à prix réduit, le tout dans différents univers et rayons. Tout le monde y trouvera son compte et, qui plus est, des économies à la clé.

Pour commencer, nous vous présentons l'aspirateur robot iRobot Roomba i5 158. Cet aspirateur autonome et entièrement contrôlable par votre smartphone nettoie votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Sa brosse latérale ramènera la poussière vers ses deux brosses traditionnelles multisurfaces et le tout sera aspiré. La fiabilité de la gamme Roomba n'est plus à prouver.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba i5 158 est vendu 279,99 € au lieu de 449,99 € soit 37% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

D'autres aspirateurs robots sont également en promo à savoir :



Et d'autres produits sont en promotion comme :

Casque sans fil

TV

Chaise gaming



Et n'oubliez pas de consulter notre focus sur les disques SSD à petit prix ainsi que notre top 3 du jour avec un PC portable RTX 3070 Ti à prix cassé et un aspirateur balai ainsi qu'une barre de son Samsung.