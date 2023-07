Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant des réductions. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons par la barre de son Samsung HW-S800B. Ce kit de haut-parleurs se place en dessous de votre téléviseur et diffuse le son émis pas celle-ci. Elle est dotée d'un caisson de basse sans fil de 6,5" et gère la technologie Dolby Atmos ainsi que Q-symphony 2.0. Cette barre peut également se connecter sans fil à votre mobile ou PC portable.

Cette barre de son Samsung HW-S800B est proposée à 349,99 € au lieu de 449,99 € soit 22% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Enchainons avec le PC portable Acer Nitro 5 AN515-58-717W. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" 165 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 12700H et par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Le tout intègre 16 Go de mémoire vive (RAM) et un disque SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 11.

Ce PC portable Acer Nitro 5 AN515-58-717W est vendu 1090 € au lieu de 1990 € chez Carrefour. Le retrait en magasin est offert.





Continuons avec l'aspirateur balai Rowenta X-Force FLEX 11.60. Cet outil de nettoyage est taillé pour la maison. En effet, grâce à la flexibilité de son manche, vous pourrez vous glisser sous n'importe quel meuble sans vous abimer le dos. De plus, sa puissance d'aspiration de 130 AW vous permettra de collecter la moindre poussière, dans son collecteur de 900 ml, dans les 45 minutes que la batterie vous confère en autonomie.

Cet aspirateur balai Rowenta X-Force FLEX 11.60 est commercialisé 289,99 € au lieu de 449,99 € chez Cdiscount. La livraison est offerte sous 48 heures.





