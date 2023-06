Pour bien terminer la semaine, nous vous avons sélectionné trois produits affichant de belles promotions dans diverses catégories.

Commençons par le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2. Ce casque VR sans fil vous immerge au plus près du réalisme que ce soit dans vos jeux vidéo ou dans les films. Il intègre deux écrans de 3,4" à une définition de 1920 x 1832 qui vous donnent une vision dans l'espace à 360°. Efficace, il est utilisable dans une pièce de seulement 4 m² (2 x 2 m).

Ce casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 est proposé à 349,99 € au lieu de 449,99 € soit 22% de réduction chez Boulanger. La livraison est gratuite sous 4 jours et le retrait en magasin est possible.





Continuons avec le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H. Cet ordinateur portable intègre un écran Full HD de 15,6" offrant une définition de 1920 x 1080 px. Le PC embarque le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 16 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go pour jouer aux derniers jeux sans souci.

Ce PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H est vendu 1229,99 € au lieu de 1799,99 € soit 32% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite sous 48 heures.





Enchainons avec la tablette tactile Xiaomi Pad 5. Cette tablette est dotée d'un écran de 11" WQHD+ à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Elle est propulsée par un processeur Snapdragon 860 couplé à 6 Go de mémoire vive. Grâce à son espace de stockage de 128 Go, vous pourrez stocker tout ce que vous désirez.

Cette tablette tactile Xiaomi Pad 5 est commercialisée 289,99 € au lieu de 499 € soit 42% de ristourne chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 10 jours.





