Geekbuying nous propose aujourd'hui trois produits pour nettoyer votre maison de manière automatique. Ce revendeur d'origine chinoise possède des entrepôts dans toute l'Europe, ce qui nous permet d'obtenir du matériel au prix de la Chine dans un délai de réception européen (souvent sous 2 à 10 jours).

Commençons par l'aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra. Cet engin automatisé est doté d’un télémètre laser LiDAR qui cartographie votre maison et enregistre les cartes pour une utilisation ultérieure. Sous le capot, il intègre deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l. Il offre une très belle puissance d’aspiration de 5100 Pa et son système VibraRise applique une pression constante et permet un nettoyage de taches sèches avec 3000 frottements / minutes. Sa base est équipée de trois réservoirs : eau propre (3 l), eau sale (2,25 l) et poussière (2,5 l). Le robot se nettoie automatiquement grâce à celle-ci.

Cet aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra est vendu 758 € avec le code GKB11ANNI1 et vous bénéficiez de 14 € de réduction supplémentaire si vous payez en carte bancaire ou PayPal. La livraison est gratuite sous 2 à 7 jours.





Continuons avec l'aspirateur robot Roborock S8. Cet appareil de nettoyage possède un système de navigation Lidar, ce qui lui permet de travailler même la nuit. L'engin est doté d'un bac à poussière de 400 ml et d'un réservoir d'eau de 300 ml. Cet aspirateur lavant peut donc aspirer et nettoyer en même temps, notamment grâce à sa double brosse vibrante et sa serpillère humide qui vibre également.

Cet aspirateur robot Roborock S8 est proposé à 488 € avec le code GKB11ANNI1. La livraison est gratuite dans un délai de 4 jours.





Enchainons avec l'aspirateur robot Roborock S7 Max Ultra. Ce robot aspirateur laveur est doté d'un bac à poussière de 2,5 L (environ 7 semaines d'utilisation avant remplacement) d'un réservoir d'eau avec fonction d'auto-remplissage qui vous permet de traiter jusqu'à 300 m². La station intelligente s'auto-nettoie et s'occupe également de la serpillère (nettoyage à 300 tr/min).

Cet aspirateur robot Roborock S7 Max Ultra est proposé à 949 € et vous pourrez gagner 14 € si vous payez en CB ou PayPal. La livraison est prévue sous 5 à 6 jours.





