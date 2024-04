Les batteries électriques de type LFP (Lithium Fer Phosphate) constituent une alternative de plus en plus prisée à la technologie Li-Ion dans l'industrie automobile. CATL, géant chinois spécialiste des batteries, s'y intéresse donc de près et améliore la technologie pour répondre aux besoins du marché, notamment en terme d'autonomie.

Ce type de batterie nécessite moins de métaux stratégiques et offre une durée de vie plus longue que les batteries Li-Ion et ilest vu comme un moyen de baisser le prix des véhicules électriques.

Shenxing Plus, jusqu'à 1000 kilomètres d'autonomie

La firme avait annoncé l'an dernier une batterie LFP Shenxing capable d'assurer jusqu'à 700 kilomètres d'autonomie. Elle est déjà présente dans quatre véhicules de constructeurs chinois et devrait se retrouver dans une cinquantaine d'autres cette année.

Mais dès à présent, CATL a présenté l'évolution Shenxing Plus qui va permettre de porter l'autonomie à 1000 kilomètres sur une seule charge, rivalisant ainsi avec les motorisations thermiques.

De quoi calmer l'angoisse de la panne qui freine l'acquisition des véhicules électriques, d'autant plus que CATL promet une charge rapide 4C assurant 600 kilomètres d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge (contre 400 km avec Shenxing).

CATL indique avoir intégré plusieurs optimisations dans sa batterie Shenxing Plus au niveau des matériaux de la cathode et de l'anode. Cette dernière, dopée au graphite, profite notamment d'une structure en nid d'abeille conçue pour mieux résister aux déformations des cycles de charge / décharge qui tendent à faire gonfler les batteries et les dégrader dans le temps.

De l'IA dans le BMS

Les améliorations ont permis d'atteindre une densité d'énergie record de 205 Wh/Kg pour ce type de batterie et le système BMS de gestion de l'énergie est épaulé par de l'intelligence artificielle, capable d'ajouter une couche de sécurité prédictive aux données des différents capteurs reçues par la puce.

Nul doute que les constructeurs automobiles s'empareront rapidement de cette nouvelle batterie LFP dont la production est elle aussi optimisée tout en offrant un haut niveau de sécurité lors de la fabrication grâce à un ensemble de caméras haute précision de qualité médicale scrutant les moindres imperfections durant son assemblage.