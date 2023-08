Les batteries Li-Ion sont toujours l'option privilégiée pour équiper les véhicules électriques mais d'autres alternatives sont en train d'émerger et de gagner du terrain.

Les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate, LiFePO4) sont l'une de ces possibilités. Malgré une moindre densité énergétique, elles offrent des durées de vie plus longues et une capacité à supporter de fortes intensités, ainsi qu'un risque d'échauffement et d'embrasement plus faible.

Les batteries LFP, l'option pour baisser les prix ?

Elles intéressent de plus en plus les constructeurs de véhicules électriques et pourraient contribuer à faire baisser les prix du segment en équipant de petits modèles de type citadine.

Prototypes de batteries LFP (credit : CATL)

Le spécialiste chinois des batteries CATL vient d'annoncer une batterie LFP prometteuse dont il lancera la production en fin d'année et qui sera disponible à partir de 2024.

Elle offrira la capacité d'assurer une autonomie de 400 kilomètres en seulement 10 minutes de charge. Les détails techniques manquent pour apprécier pleinement la valeur de l'argument mais elle a le potentiel de réduire l'angoisse de la panne électrique qui freine encore l'achat d'un véhicule électrique.

CATL en quête de nouvelles opportunités

CATL est un partenaire du constructeur Tesla et ce dernier n'a pas caché son intention de recourir aux batteries LFP dans certains de ses véhicules. Un modèle à bas coût, de 'ordre de 25 000 dollars, souvent qualifié de Tesla Model 2 (dénomination supposée), pourrait ainsi utiliser cette technologie qui faciliterait aussi sa production en grands volumes.

L'annonce du groupe chinois est aussi une réponse au durcissement du marché des batteries Li-Ion, très demandées mais faisant aussi l'objet de pressions pour en réduire les coûts et l'impact environnemental, qui reste très élevé du fait des matières premières nécessaires.

CATL doit aussi composer avec l'essor de la marque chinoise BYD, à la lutte avec Tesla pour dominer le segment des véhicules électriques, et qui utilise ses propres batteries électriques, relève l'agence Reuters.