Porsche profite de l’IAA Mobility de Munich (9-14 septembre 2025) pour dévoiler deux projets particulièrement intéressants : un Cayenne 100 % électrique et une recharge par induction 11 kW. Le SUV devrait accepter jusqu’à 400 kW en DC au câble, mais la nouveauté qui intrigue, c’est ce tapis de charge domestique « one-box » et une démo appuyée par un prototype habillé d’une peinture fluorescente électroluminescente.

Comment ça marche

Sous le véhicule, une bobine réceptrice capte le champ magnétique du tapis de charge : c’est de l’induction pure et dure, comme sur un smartphone mais en version musclée. Le Cayenne aligne la voiture via un guidage à l’écran (UWB à l’appui) puis s’abaisse pour réduire l’entrefer à environ 10–15 cm, afin de maximiser le transfert.

Résultat annoncé : jusqu’à 11 kW en AC, avec un rendement « jusqu’à 90 % ». À 240 V, la charge correspond à ~46 A côté voiture ; avec les pertes, le compteur tirera au moins 12,2 kW, soit ~48 A. Le pad est refroidi activement pour tenir la puissance sur la durée.

Installation et sécurité

Porsche a intégré l’électronique dans une base « tout-en-un » : l’installation ne requiert ni wallbox ni boîtier séparé, seulement l’alimentation du pad (1,17 m de long, ~50 kg). Le tout intègre la détection d’objets métalliques et de mouvement, et s'arrête si quelqu’un passe entre la voiture et le pad, il profite également d'une vue dédiée dans le mode Surround View de l'habitacle pour simplifier l’alignement.

L’app maison gère préconditionnement et départ programmé. Le matériel est donné étanche et certifié CE/UL pour un montage en garage ou en extérieur. La connectivité LTE/Wi-Fi permet des mises à jour logicielles OTA, un bon point pour la maintenance.



Les caractéristiques brutes ont été partagées par le constructeur :

Puissance AC : 11 kW ; abaissement automatique du châssis.

Rendement visé : jusqu’à 90 %.

Pad : 1,17 m, ~50 kg, refroidissement actif.

Sécurité : détection objets/vivants, arrêt automatique.



Prix, compatibilité et calendrier

Les tarifs indicatifs : environ 2 000 € pour l’option récepteur embarqué et 5 000 € pour le pad, hors intervention d’un électricien. Le Cayenne électrique est attendu fin 2025 ; la vente du pad est prévue en 2026 via les Centres Porsche et la boutique en ligne.

Côté performances au câble, Porsche vise jusqu’à 400 kW en DC, au-dessus d’un Taycan (320 kW) ou d’un Macan électrique (270 kW).

Reste une zone grise : la compatibilité avec d’éventuels pads tiers n’est pas détaillée. Et un compromis évident : ~10 % de pertes par rapport au fil, donc un coût/empreinte un peu supérieurs pour un confort d’usage maximal. À noter, le prototype de salon arborait une peinture électroluminescente composée de nombreuses couches pour « s’allumer » à l’arrêt.



L'interopérabilité sera donc à surveiller, puisque le standard n'a pas été précisé, et le tout, s'il se présente plus ergonomique, reste plus cher que l'installation d'une wallbox 11 kW.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce compatible avec d’autres chargeurs sans fil ?

Porsche ne précise pas le standard ni l’interopérabilité. En l’état, il faut considérer le système comme propriétaire (pad + récepteur dédiés) en attendant d’éventuels détails techniques officiels.

Peut-on installer le pad à l’extérieur ?

Oui. Le pad est annoncé étanche, certifié CE/UL et prévu pour une pose en garage ou en extérieur. Il intègre des capteurs (mouvement, objets métalliques) qui arrêtent la charge en cas de risque.

Quel intérêt par rapport à une wallbox 11 kW ?

La commodité : se garer et ça charge, sans manipuler de câble. En contrepartie, le rendement peut plafonner à ~90 %, donc environ 10 % d’énergie en plus consommée, et un coût d’acquisition nettement supérieur.