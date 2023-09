Les French Days sont officiellement lancés et les e-commerçants vont nous proposer, durant une courte période, des offres promotionnelles intéressantes. Cdiscount ne déroge pas à la règle et, à ce titre, nous vous avons concocté une sélection de 10 articles affichant de belles remises.

Commençons avec le smartphone Google Pixel 7A. Cet appareil mobile est doté d'un écran de 6,1" OLED FHD+ à une définition de 2400 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Google Tensor G2 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Le téléphone portable dispose de 128 Go d'espace de stockage. Côté photo, il affiche une définition de 64 MP à l'arrière et 13 MP à l'avant, pour les selfies. Vous pourrez l'utiliser pendant plus d'une journée grâce à sa batterie de 4300 mAh.

Ce smartphone Google Pixel 7A est proposé au prix de 454,59 € au lieu de 601 € soit 147 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte pour le lendemain.

Et voici la suite de notre top 10 :



Et n'oubliez pas de consulter les offres de la journée de la marque Xiaomi chez AliExpress avec une multitude de produits en promotion.