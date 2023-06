L'opération spéciale "les jours stars de l'informatique" lancée par Cdiscount nous fournit une énorme sélection de produits du milieu numérique. Au menu, des PC portables, périphériques gamers, composants d'ordinateur, chaise gaming et bien d'autres.

Commençons avec le PC portable MSI GF63 Thin 11UD-1043XFR. Cet ordinateur portable, axé gaming, dispose d'un écran de 15,6" FHD à une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il est doté d'un processeur Intel Core i5 11400H couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM) et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Il est livré sans système d'exploitation, avec un disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable MSI GF63 Thin 11UD-1043XFR est vendu 749,99 € au lieu de 799,99 € soit 50 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres PC portables sont également en promotion à savoir :







Et d'autres produits sont à prix réduit comme :

Écran PC

Périphérique PC







Toutes ces offres, ainsi que bien d'autres, sont disponibles sur le site Cdiscount.







