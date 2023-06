L'opération spéciale "les jours stars de l'informatique" proposée par Cdiscount nous fournit une énorme liste de produits liés au monde numérique. Au programme, des PC portables, périphériques gamers, composants d'ordinateur, chaise gaming et bien d'autres.

Commençons avec le PC de bureau tout-en-un HP 22-dd0194nf. Cet ordinateur fixe est doté d'un écran de 22" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Celeron J4025 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Le PC fonctionne sous Windows 11, préinstallé sur son disque SSD de 256 Go. Un clavier et une souris sont inclus dans le pack.

Ce PC de bureau tout-en-un HP 22-dd0194nf est vendu 399,99 € au lieu de 652,98 € soit 38% de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte sous 24 heures.

D'autres PC de bureau sont également en promo à savoir :







Et d'autres produits sont à prix réduit comme :

Écran PC

PC portable

Périphérique PC

Composant PC

Clavier



