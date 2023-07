Cdiscount, comme à son habitude, nous régale avec de belles offres. Qui plus est, grâce à l'opération vente à perte, le géant du e-commerce français casse les prix, ce qui nous permet d'économiser toujours davantage d'argent.

Commençons par la tondeuse robot Gardena SILENO Minimo. Ce robot tondeur dispose d'une autonomie de tonte pour une surface d'environ 500 m². Sa hauteur de coupe est réglable de 20 à 50 mm et il peut grimper des pentes allant jusqu'à 35%, afin de s'adapter à tous nos terrains, que ce soit un green de golf ou un terrain plein de creux et de bosses. Le nettoyage est on ne peut plus simple, avec votre tuyau d'arrosage. Notons que ce robot tondeur peut fonctionner sous la pluie.

Cette tondeuse robot Gardena SILENO Minimo est proposée à 729,99 € au lieu de 849,99 € soit 120 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte, pour le lendemain.

