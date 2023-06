À l'air des livraisons de nourriture, de vos courses et de tout autre service, il est important de se reconnecter avec sa cuisine. En effet, par ces temps de crise, cuisiner soi-même est une manne financière importante, car nous n'avons qu'à payer les matières premières et un peu d'électricité afin que de bons petits plats soient produits. C'est "healthy" (bon pour la santé) et économique, pourquoi s'en priver ?

Commençons, justement, avec le robot cuiseur multifonction Moulinex Clickchef. Cet outil possède une cuve de 3,6 litres dans lequel nous pouvons placer un panier vapeur. Il intègre une balance afin de peser vos aliments et 32 fonctions différentes afin de cuisiner tout ce dont vous avec besoin. Ce cuiseur robot peut mijoter, cuire à la vapeur, émulsionner, pétrir, hacher et bien d'autres.

Ce robot cuiseur multifonction Moulinex Clickchef est proposé à 99,99 € au lieu de 154,99 € soit 35% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec le smartphone Samsung Galaxy S22. Ce téléphone portable est équipé d’un écran AMOLED de 6,1" à une définition de 2340 x 1080 px. Il est propulsé par le SoC Exynos 2200, épaulé par 8 Go de RAM ainsi que 128 Go d’espace de stockage (ROM). Côté photo, le mobile est pourvu de 3 capteurs, dont le principal qui est de 50 MP, accompagné de 2 capteurs de 12 et 10 MP. Notons aussi la présence d’une caméra intégrée à l’écran de 10 MP afin de faire le selfie de l'année. Côté batterie, le S22 affiche une capacité de 3700 mAh qui octroie une autonomie d'environ 19 heures.

Ce smartphone Samsung Galaxy S22 est vendu 459,99 € au lieu de 657 € soit 30% de remise chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 8 jours.





Enchainons avec le disque SSD NVMe M.2 Crucial P3. Ce média flash est doté de 1 To de mémoire interne. Il affiche des vitesses de lecture et d'écriture de 3500 Mo/s en séquentiel. Idéal pour passer à la vitesse supérieure, ce disque flash vous permettra de ne plus craindre la chute de votre PC, car aucune pièce mécanique n'est en mouvement.

Ce disque SSD NVMe M.2 Crucial P3 est commercialisé 45,99 € au lieu de 94,99 € soit 52% de ristourne chez Amazon. La livraison est gratuite sous 24 heures.





