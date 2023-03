Aujourd'hui, Cdiscount lance une opération spéciale "Pour le meilleur et pour le prix". Dans cette opération, nous retrouvons divers articles à prix réduit, que ce soit des ordinateurs portables, des écrans PC ou encore des smartphones, il y en aura pour tous les goûts.

Commençons avec le PC portable Gaming MSI Pulse GL66 12UEK-895FR. Cet appareil est doté d'un écran 15,6" QHD OLED avec un taux de rafraichissement de 165 Hz. Propulsé par un processeur Intel Core i9 12900H, il fera les calculs sans sourciller. Cet ordinateur portable est également équipé de 16 Go de RAM en DDR4 en 3200 MHz et d'un disque SSD NVMe M.2 1 To. Avec sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 Go GDDR6 de mémoire dédiée), vous pourrez jouer à tous les jeux, même les plus récents.

Ce PC portable gaming MSI Pulse GL66 12UEK-895FR est vendu 1599 € au lieu de 1769,99 € soit 9% de remise immédiate. La livraison est gratuite à domicile pour le lendemain.

D'autres PC portables dédiés gamers sont en promotion à savoir :

Et d'autres articles sont à prix réduit à savoir :



Et n'oubliez pas de consulter notre TOP 3 du jour avec deux packs PS5, des AirPods Pro 2 en promo et une surprise ainsi que nos meilleurs bons plans sur les souris.