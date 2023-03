Pour bien commencer la journée, nous vous proposons une sélection de trois articles. Une belle journée en approche au vu des articles que nous allons vous proposer.

Commençons par la Sony Playstation 5. La PS5 est une console de salon qui lit le Blu-Ray. Cette machine succède à la PS4 et intègre, avec elle, une toute nouvelle architecture matérielle avec un CPU Octa-Core AMD cadencé à 3,5 GHz accompagné de 16 Go de RAM GDDR6 et d'un GPU AMD RDNA 2. La PS5 propulse la marque Sony dans le monde des consoles de jeu haut de gamme et next gen.

La Sony Playstation 5 est en vente en deux packs à savoir :

Continuons avec la paire d'écouteurs Apple AirPods Pro 2. Ces écouteurs blancs de type intra-auriculaire sont équipés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les AirPods Pro 2 sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi le rechargement. De plus, les AirPods Pro 2 bénéficient d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable grâce à la technologie Bluetooth. Les écouteurs peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures.

Cette paire d'écouteurs Apple AirPods Pro 2 est vendue 260 € au lieu de 299 €, soit 13% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain pour les abonnés Prime.

Et terminons ce TOP 3 avec l'imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 9012e. Cette machine à imprimer peut sortir 18 pages à la minute en couleur et 22 pages à la minute noir et blanc. Elle se connecte soit sur votre réseau, via un port Ethernet ou en WiFi, soit directement sur votre PC grâce à son port USB 2.0. Elle possède 4 cartouches d'encre : noir, cyan, magenta et jaune.

Cette imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 9012e est vendue 199,99 € au lieu de 269,99 € sur Fnac. La livraison est gratuite sous 2 à 4 jours et le retrait en magasin est envisageable.





Et n'oubliez pas de consulter nos promotions immanquables avec des robots aspirateurs, casques, TV et bien d'autres ainsi que notre focus sur les robots tondeurs électriques en promotion.