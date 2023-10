Aujourd’hui, nous allons vous proposer une sélection de produits remisés chez Cdiscount. Du PC portable à l’écran d’ordinateur, en passant par le smartphone ou encore la montre connectée, vous devriez y trouver votre compte.

Commençons avec le PC portable HP Victus 15-fb0190n. Cet ordinateur portable est doté d’un écran de 15,6" FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). L'appareil est équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 et d'un disque SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 11.

Ce PC portable HP Victus 15-fb0190n est vendu 569,99 € au lieu de 786 € soit 215 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte pour le lendemain.

D'autres produits sont également en promotion à savoir :



