C'est le moment parfait pour compléter votre collection de LEGO ou de finaliser les achats de Noël : Cdiscount propose une remise immédiate de 10 € dès 60 € d'achat sur une très large sélection de sets LEGO.
Le fonctionnement est simple : il vous suffit d'ajouter vos boîtes préférées au panier et de saisir le code promo 10LEGO60 au moment du paiement.
Voici une sélection de sets éligibles à l'offre :
- LEGO Star Wars - Le Jedi Interceptor d'Ahsoka (75401) : un petit vaisseau agile pour les fans de The Clone Wars, affiché à 30,99 €.
- LEGO Icons - Bonsaï (10281) : une pièce de décoration zen et intemporelle, à 39,99 €.
- LEGO Star Wars - Le Casque de Jango Fett (75408) : une réplique détaillée pour les collectionneurs de casques, à 57,90 €.
- LEGO Icons - Bouquet de Fleurs Sauvages (10313) : une touche florale qui ne fane jamais, à 59,99 €.
- LEGO Star Wars - Millennium Falcon (75375) : le vaisseau le plus célèbre de la galaxie en format midi-scale, à 65,99 €.
- LEGO Star Wars - Wicket l'Ewok (75430) : une figurine à construire exclusive et affichée à 94,99 €.
- LEGO Technic - F1 Ferrari SF-24 (42207) : un modèle complexe pour les passionnés de mécanique et de course, à 169,99 €.
- LEGO Technic - McLaren P1 (42172) : l'ultime supercar à construire pour les experts, proposée à 339,99 €.
➡️ Accédez à la sélection complète LEGO sur Cdiscount.
Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos quotidien, avec aujourd'hui le PC portable Samsung Galaxy Book4 Edge, la montre connectée Redmi Watch 5 Lite et la TV QLED 4K Philips Ambilight 65PUS8500 65" !