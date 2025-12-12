C'est le moment parfait pour compléter votre collection de LEGO ou de finaliser les achats de Noël : Cdiscount propose une remise immédiate de 10 € dès 60 € d'achat sur une très large sélection de sets LEGO.

Le fonctionnement est simple : il vous suffit d'ajouter vos boîtes préférées au panier et de saisir le code promo 10LEGO60 au moment du paiement.

Voici une sélection de sets éligibles à l'offre :

➡️ Accédez à la sélection complète LEGO sur Cdiscount.

