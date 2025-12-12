Samsung Galaxy Book4 Edge

Il est équipé du processeur Snapdragon X à 8 cœurs, pensé pour l’efficacité et la réactivité. Son écran 15,6 pouces Full HD (1920 x 1080) utilise une dalle LED antireflet de 300 nits, parfaite pour le travail quotidien, le multimédia et la bureautique même dans les environnements lumineux.

Avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il assure un démarrage rapide, une gestion fluide du multitâche et un espace de stockage confortable. La partie graphique est confiée au GPU Qualcomm Adreno, capable de gérer sans difficulté l’affichage Full HD et les usages graphiques légers.

Le PC prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, et fonctionne sous Windows 11.

Le Samsung Galaxy Book4 Edge est en promotion à 599,99 € au lieu de 1 003,99 €, soit une remise de 40% sur la Fnac en ce moment.

Redmi Watch 5 Lite

La Redmi Watch 5 Lite est dotée d'un grand écran AMOLED ultra-transparent de 1,96", offrant des couleurs riches, une luminosité éclatante et une résolution de 410 x 502 à 332 ppp.

Pensée pour le sport, elle propose plus de 150 modes d’entraînement, un positionnement GNSS à cinq systèmes indépendant du smartphone, ainsi qu’une étanchéité 5 ATM, idéale pour la natation en piscine ou en eau libre. Son interface personnalisable met à disposition plus de 200 cadrans, dont certains avec affichage permanent (AOD) pour une expérience visuelle complète.

Équipée de deux microphones avec réduction de bruit, la montre permet de répondre aux appels Bluetooth avec une clarté optimale, même en déplacement. Sa batterie de 470 mAh assure jusqu’à 18 jours d’autonomie en usage standard, 12 jours en usage intensif et 7 jours avec l’AOD activé, afin de vous accompagner longtemps sans recharge fréquente.

Enfin, son système de widgets amélioré offre un accès rapide et intuitif aux outils du quotidien, comme le calendrier, les tâches ou l’assistant vocal.

La Redmi Watch 5 Lite est disponible en noir ou blanc à 36,43 € grâce au code CSFR04 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis la France (prix officiel 49,99 €).

TV QLED Philips Ambilight 65PUS8500 4K 65"

La technologie Ambilight transforme votre manière de regarder vos films, séries et jeux grâce à ses LED intégrées qui réagissent en temps réel aux images. Le halo lumineux projeté autour de l’écran agrandit visuellement la surface d’affichage et renforce l’immersion.

Profitez d’une qualité d’image 4K Ultra HD d’une grande précision. La technologie Pixel Precise Ultra HD optimise en permanence les couleurs, la netteté et le mouvement pour offrir un rendu incroyablement détaillé. Grâce à la dalle QLED, les couleurs Quantum Dot sont éclatantes, profondes et réalistes, et la compatibilité avec les principaux formats HDR garantit un contraste optimal dans toutes les scènes.

Côté son, la prise en charge Dolby Atmos ajoute des effets audio enveloppants, avec une scène sonore qui semble se déployer tout autour de vous.

L’interface Titan OS complète l’ensemble avec une navigation simple et personnalisée. Depuis l’écran d’accueil, vous retrouvez vos applications, vos contenus en cours et les meilleures plateformes de streaming regroupées au même endroit.

Vous pouvez trouver la Philips Ambilight 65PUS8500 à 569 € au lieu de 799 €, soit une remise de 29% sur Amazon en ce moment.



