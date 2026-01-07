Pour lancer les soldes d'hiver en beauté, Cdiscount dégaine deux codes promotionnels cumulables avec les remises déjà affichées. C’est l’occasion idéale de craquer sur les produits qui vous font de l’œil tout en réduisant la facture finale. Mais attention, la remise la plus généreuse n'est valable qu'aujourd'hui :
➡️ 15DES129 : -15 € dès 129 € d'achat (valable jusqu'au 09/01)
➡️ 25DES249 : -25 € dès 249 € d'achat (valable aujourd'hui seulement)
Voici quelques produits soldés et / ou particulièrement intéressants grâce aux codes ⬇️
TOP 10 des Soldes d'Hiver Cdiscount
- Écouteurs sans fil JBL Tune Buds - Noir à 49,99 € soit -28% (réduction de bruit active, Bluetooth 5.3, son Pure Bass, IP54, 48h d'autonomie)
- Samsung Galaxy A26 5G - 256 Go Blanc à 202 € avec le code 15DES129 (6,7" FHD+ Super AMOLED 120Hz, max 1000 nits, Gorilla Glass Victus+, Gemini, 50MP OIS, 5000 mAh, charge rapide 25W, IP67, haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To...)
- Barre de son Ultimea Skywave F40 Boom à 229,99 € avec le code 25DES249 (avec 2 enceintes surround et caisson bois, système 5.1.2, son 360°, Dolby Atmos, 460W, Bluetooth 5.4, technologie BassMX...)
- iPad A16 (2025) - 11" Wi-Fi 128 Go - Bleu à 345,49 € avec le code 25DES249
- Aspirateur balai laveur Tineco Floor One S9 Artist à 454 € avec le code 25DES249 (22 kPa, nettoyage automatique des rouleaux et séchage par air chaud à 85°C, maniabilité multidirectionnelle à 360° avec tête pivotante jusqu'à 90°, autonomie jusqu'à 50 min, mode turbo automatique, anti-emmêlement...)
- ASUS VivoBook 15 X1504 à 474,99 € avec le code 25DES249 (15,6" FHD IPS, Core 5 120U, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11)
- OUKITEL WP200 Pro - 72 Go + 1 To à 514,99 € avec le code 25DES249 (6,7'' AMOLED FHD+ 120Hz, 108MP + 32MP, Android 15, double SIM 5G/NFC, Dimensity 8200 octa-core 3,1 GHz 4nm, 8800mAh, charge rapide 45W, Gemini, WiFi 6, Bluetooth 5.3, certification IP68/IP69K et MIL-STD-810H, avec écouteurs et montre détachables)
- Vidéoprojecteur XGIMI horizon à 574 € avec le code 25DES249 (FHD, 1500 ISO lumens, 2 haut-parleurs 8W Harman Kardon, DTS-HD / DTS Studio Sound, compatibilité Dolby Digital, correction de la distorsion trapézoïdale, alignement de l'écran et mise au point automatiques, évitement des obstacles, HDR10 / HLG, réglage de la luminosité IA, Android TV 10.0...)
- MacBook Air M2 - Midnight à 724 € avec le code 25DES249 (écran 13,6'', RAM 16 Go, SSD 256 Go, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs)
- TV Neo QLED Samsung TQ55QN90F 4K 2025 - 55" à 874,25 € avec le code 25DES249
➡️ Toutes les offres sont à retrouver sur la page des Soldes d'Hiver Cdiscount.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec en vedettes l'ASUS Zenbook 14 OLED, la TV OLED Philips Ambilight 77OLED759 77" et la Redmi Watch 5 Lite !