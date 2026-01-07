ASUS Zenbook 14 OLED

Son écran OLED de 14 pouces WUXGA (1920 x 1200) offre des images nettes, des couleurs riches et un excellent contraste.

Le processeur Ryzen 7 à 8 cœurs assure une grande réactivité, même en multitâche. Il est épaulé par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, garantissant des démarrages rapides, une navigation fluide et un stockage confortable pour vos fichiers et applications.

La partie graphique est assurée par la carte graphique intégrée AMD Radeon Graphics, parfaitement adaptée aux usages multimédia, à la bureautique avancée et à la lecture de contenus haute définition.

Le Zenbook 14 se distingue par une autonomie pouvant atteindre environ 17 heures, vous permettant de travailler toute la journée sans contrainte. Il est également livré avec Windows 11 préinstallé.

Vous pouvez retrouver le ASUS Zenbook 14 OLED à 499,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 50 % en ce moment chez Carrefour.

TV OLED Philips Ambilight 77OLED759 4K 77''

Sa dalle OLED 4K UHD (3840 x 2160 px) garantit des noirs absolus, un contraste infini et des couleurs d’une grande précision. Compatible HDR et Dolby Vision, il restitue fidèlement les intentions des réalisateurs, avec des détails saisissants aussi bien dans les zones sombres que lumineuses. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité parfaite, idéale pour les films d’action, le sport et le gaming nouvelle génération.

La technologie Ambilight, signature de Philips, prolonge l’image au-delà de l’écran grâce à un halo lumineux projeté sur le mur, renforçant l’immersion et le confort visuel.

Côté audio, la compatibilité Dolby Atmos et Dolby Digital Plus offre un son ample et enveloppant, pour une ambiance cinéma sans équipement supplémentaire. Une sortie optique et une prise casque sont également présentes pour plus de flexibilité.

Fonctionnant sous Titan OS, le téléviseur donne un accès rapide aux principales applications de streaming via le Wi-Fi intégré. Il dispose également de 4 ports HDMI 2.1.

Vous pouvez obtenir la TV OLED Philips Ambilight 77OLED759 4K 77'' à 1 199,99 € au lieu de 1 999,99 €, soit une remise de 40 % chez Carrefour en ce moment.

Redmi Watch 5 Lite

La Redmi Watch 5 Lite embarque un grand écran AMOLED de 1,96 pouce, offrant une excellente lisibilité grâce à des couleurs éclatantes, une forte luminosité et une définition de 410 × 502 pixels (332 ppp) pour un affichage net et précis.

Conçue pour accompagner les sportifs au quotidien, elle propose plus de 150 modes d’entraînement, un positionnement GNSS à cinq systèmes fonctionnant sans smartphone, ainsi qu’une étanchéité 5 ATM, parfaitement adaptée à la natation en piscine comme en eau libre. Son interface entièrement personnalisable donne accès à plus de 200 cadrans, dont certains compatibles Always-On Display (AOD), pour un style et des informations visibles en permanence.

Dotée de deux microphones avec réduction de bruit, la montre permet de passer et recevoir des appels Bluetooth avec une excellente clarté, même en déplacement. Sa batterie de 470 mAh assure une autonomie remarquable : jusqu’à 18 jours en utilisation standard, 12 jours en usage intensif et 7 jours avec l’AOD activé.

Enfin, le système de widgets amélioré facilite l’accès aux fonctions essentielles telles que le calendrier, les tâches ou l’assistant vocal, pour une utilisation plus rapide et intuitive.

La Redmi Watch 5 Lite est proposée en doré au prix de 39,42 € grâce au code FRCD02 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 49,99 €).



