Alors que les Soldes d'Hiver battent leur plein, Cdiscount dévoile ses meilleures ventes du moment. Une occasion en or de profiter de remises exceptionnelles sur une sélection de produits très demandés, allant des dernières technologies aux équipements pour la maison.

Dyson V8 Advanced - meilleures ventes soldes Cdiscount

Smartphones & audio : les pépites Apple et Samsung

  • iPhone 14 (128 Go) Midnight : profitez du reconditionné en "Excellent état" à seulement 259,99 € au lieu de 284,99 € grâce au code 25DES249. C'est la meilleure vente du site !

  • Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) : le fleuron de Samsung tombe à 314,97 € avec le code 25DES249. Un prix imbattable, bien en dessous des tarifs pratiqués par Amazon.

  • AirPods 4 (sans ANC) : disponibles à 119,99 €. Pour les nouveaux clients, le prix chute à 109,99 € avec le code HELLO10.

samsung-galaxy-s23-ultra

Informatique & gaming

  • Pack PC portable gamer Lenovo Legion 5 + sac à dos : une bête de course (Core i7-13650HX, RAM 32 Go, RTX 5070, 165Hz). Il passe à 1 174,99 € au lieu de 1 199,99 € avec le code 25DES249 (vendu sans Windows). C'est une des meilleures ventes du rayon informatique en ce moment.

Lenovo Legion 5 15IRX10.

Équipement de la maison

  • Dyson V8 Advanced : l'aspirateur balai de référence descend à 224 € au lieu de 249 € (code 25DES249). Moins cher qu'Amazon et la Fnac.

  • Aspirateur laveur Tineco Floor One Stretch S6 : maintenez vos sols impeccables pour 224 € au lieu de 249 € avec le code 25DES249.

  • Lave-linge hublot Bosch SER4 : ce modèle performant de 9 kg est à 374,99 € au lieu de 479,99 € avec le code 25DES249. Une des meilleures ventes du rayon gros électroménager !

  • Multicuiseur Moulinex Cookeo : le compagnon de cuisine intelligent (6L) s'affiche à 135,99 € au lieu de 149,99 € via le code 15DES129. Il fait également partie des meilleures ventes du moment.

Tineco Floor One Stretch S6.

Sport & loisirs

KuKirin G2 (1)

Guide des codes promos

Pour maximiser vos économies, utilisez les codes suivants selon le montant de votre panier. ⚠️ Attention, le code le plus avantageux est limité :

➡️ 15DES129 : -15 € dès 129 € d'achat.

➡️ 25DES249 : -25 € dès 249 € d'achat (valable encore jusqu'à demain).

Lave-linge hublot Bosch SER4 - meilleures ventes soldes Cdiscount

➡️ Retrouvez toute la sélection sur la page dédiée aux meilleures ventes Cdiscount.

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos quotidien, avec un focus aujourd'hui sur l'aspirateur robot Xiaomi X20+, la lampe à poser connectée Philips Hue Gradient Signe et le mini PC BMAX B9 Power avec Core i9 !