Aspirateur robot Xiaomi X20+

Il s’appuie sur une station connectée tout-en-un qui prend en charge la collecte automatique de la poussière en quelques secondes, le lavage des serpillières et la gestion de l’eau grâce à un grand réservoir de 4 litres, réduisant considérablement les interventions manuelles. Son plateau amovible facilite l’entretien et garantit une hygiène durable de la station.

Côté performances, il se distingue par une puissance d’aspiration élevée de 6 000 Pa, capable d’éliminer efficacement poussières fines, poils d’animaux et saletés incrustées, même dans les zones difficiles d’accès. Le lavage repose sur un système rotatif haute vitesse qui frotte activement les sols pour éliminer les taches et les éclaboussures. Les serpillières se relèvent automatiquement sur les tapis et moquettes afin d’éviter toute humidité indésirable, et bénéficient d’un séchage à l’air pour une meilleure hygiène.

Le déplacement du robot est optimisé par une navigation laser LDS qui cartographie précisément l’intérieur et planifie des trajets efficaces. Le système d’évitement d’obstacles S-Cross lui permet de détecter et contourner les objets bas avec précision, même en conditions de faible luminosité, assurant un nettoyage fluide et sans accroc dans toute la maison.

Entièrement connecté, le Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus se contrôle à distance via l’application Xiaomi Home, offrant la possibilité de lancer des nettoyages, de personnaliser les paramètres par pièce et de suivre l’avancement en temps réel. La commande vocale vient compléter le tout pour un usage encore plus simple.

Vous pouvez obtenir le robot aspirateur Xiaomi X20+ à 274,99 € avec le code 25DES249 sur Cdiscount pour les soldes (prix officiel 399,99 €).

Lampe sur pied connectée Philips Hue White and Color Ambiance Gradient Signe

Elle permet de créer facilement une ambiance sur mesure : connectez la lampe à l’application Philips Hue Bluetooth et pilotez jusqu’à 10 points lumineux pour personnaliser votre éclairage parmi 16 millions de couleurs.

En ajoutant le pont Hue (vendu séparément), étendez votre installation jusqu’à 50 luminaires et profitez de fonctions avancées comme le contrôle à distance, les routines automatiques ou la synchronisation avec les jeux vidéo, les films et la musique.

Déjà équipé du pont Hue ? La lampe s’intègrera alors instantanément à votre écosystème existant. Vous pouvez la contrôler depuis un accessoire Hue, l’application dédiée ou à la voix grâce à Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit. Créez vos propres scènes lumineuses et adaptez parfaitement l’éclairage à chaque moment de votre quotidien.

Retrouvez le lampadaire Philips Hue Gradient Signe en noir à 237,92 € au lieu de 329,99 € (prix officiel), soit une remise de 28 % en ce moment sur Amazon.

Mini PC BMAX B9 Power

Équipé d’un processeur Intel Core i9-12900H (14 cœurs, 20 threads, jusqu’à 5,0 GHz), associé à 24 Go de mémoire LPDDR5 et à un SSD NVMe de 1 To, le BMAX B9 Power offre des performances de haut niveau. Il est parfaitement adapté au multitâche intensif comme aux usages professionnels exigeants tels que la création de contenu, le développement logiciel ou le montage vidéo.

Côté graphique, il embarque les Intel Iris Xe, capables de gérer l’affichage 4K via deux ports HDMI 2.1. Sa connectique complète comprend également un port USB-C multifonction, plusieurs ports USB 3.2 et USB 2.0, une prise casque 3,5 mm, un port Ethernet Gigabit, ainsi que les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, pour une connectivité rapide et polyvalente.

Le BMAX B9 Power est à 435,79 € au lieu de 550,55 € en ce moment sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis la France.

