Pour célébrer la nouvelle année, Cdiscount a sélectionné les pépites qui ont marqué 2025. Des incontournables de la high-tech en passant par les équipements de la maison, cette sélection regroupe les produits plébiscités par les clients.
Si vous avez manqué les offres phares de l'an dernier, cette session de rattrapage vous permet de vous équiper avec des valeurs sûres tout en profitant de remises immédiates.
Cdiscount : TOP 10 du meilleur de 2025
- Casque Bluetooth Marshall Major V - Noir à 116,81 € soit -21% (transducteurs dynamiques réglés sur mesure, 20Hz - 20kHz, jusqu'à 100h d'autonomie, compatible recharge sans fil, Bluetooth 5.3 / compatible Bluetooth LE Audio, bouton M personnalisable)
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - Noir à 118,99 € soit -30% (et prix officiel 199 €) (réduction active de bruit jusqu'à 33 dB, audio 360, Galaxy AI, jusqu'à 24bit / 96kHz, IP57, jusqu’à 6h d'autonomie avec ANC...)
- Redmi Pad 2 - 256 Go Gris à 139,99 € soit -17% (et prix officiel 301 €) (11" LCD 2,5K 90Hz, AdaptiveSync, Helio G100-Ultra octa-core 6nm, stockage extensible jusqu'à 2 To, 4 haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, 8MP + 5MP, 9000 mAh, charge rapide 18W...)
- Multicuiseur Moulinex Cookeo YY5137FB - Bleu à 184 € soit -7% (150 recettes préprogrammées, 6L, maintien au chaud, 6 programmes, application Moulinex, louche incluse)
- Tapis de course électrique pliable ISE SY-T2710 à 277,19 € avec le code 10SPORT199 (écran LCD, 12 programmes, verin hydraulique, Bluetooth, inclinaison automatique jusqu'à 5%, système d’amortissement actif à 6 zones, roulettes de déplacement, moteur silencieux...)
- iPhone 14 Pro 128 Go Noir - Reconditionné - Excellent état à 419,99 €
- Aspirateur robot laveur Roborock QV 35S à 439,99 € (prix officiel 699,99 €) (10000 Pa, double anti-enchevêtrement, double serpillière rotative, serpillières relevables 10mm, navigation LiDAR PreciSense, vidage automatique de la poussière et remplissage automatique du réservoir, lavage automatique des serpillières et séchage à l’air froid...)
- TV QLED Samsung 65Q7F2 4K 2025 - 65" à 579 € (-3%)
- ASUS VivoBook 17 X1704 à 669,99 € soit -16% (17,3" FHD IPS, Core i7-1355U 10 cœurs jusqu'à 5 GHz, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 1 To, sans Windows, WiFi 6, Bluetooth 5.2)
- PC portable gaming HP Victus 15-fb3029nf à 899,99 € soit -18% (15,6" FHD IPS 144Hz, Ryzen 7 7445H, RTX 4050 6 Go, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, sans Windows, DTS:X Ultra, FreeSync Premium, WiFi 6, Bluetooth 5.4)
➡️ À retrouver aussi : le top 3 des promos du jour avec souris Bluetooth Logitech MX Master 2S, POCO Pad X1 512 Go et multicuiseur / air fryer Moulinex Multicook & Fry !