Cdiscount, un acteur majeur du e-commerce français, lance ses soldes d'été 2023. Nous allons vous présenter l'ouverture des soldes, vue par ce marchand très connu, au travers d'une sélection que nous vous avons concocté spécialement.

Commençons par le PC portable Asus Vivobook 14 E410. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 14" à une définition de 1366 x 768 px. Il est propulsé par un processeur Intel Celeron N4020 couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). Un média flash eMMC de 128 Go est soudé sur la carte mère et intègre Windows 11 et Microsoft 365.

Ce PC portable Asus Vivobook 14 E410 est soldé à 199,99 € au lieu de 279,99 € soit 80 € de remise immédiate chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres PC portables sont en promotion à savoir :







Et d'autres produits sont soldés comme :

TV

Smartphone







Nous vous invitons à consulter nos meilleurs bons plans sur les robots, ces petits êtres qui nous simplifient la vie.