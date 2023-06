Une journée remplie de promotions s'est encore écoulée. Quoi de mieux que de pouvoir profiter de sa journée sans avoir à se soucier des tâches ménagères quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles ? Et bien, nous avons ce qu'il vous faut. En effet, les robots envahissent nos maisons / appartements et travaillent en toute autonomie pendant que nous vaquons à nos occupations. Cela vous permet de gagner du temps dans votre journée et ne vous fatigue pas.

Commençons par la tondeuse robot Gardena SILENO minimo. Ce robot tondeur dispose d'une autonomie de tonte pour une surface d'environ 500 m². Sa hauteur de coupe est réglable de 20 à 50 mm et il peut grimper des pentes allant jusqu'à 35%, afin de s'adapter à tous types de terrains. Il affiche un faible niveau sonore de 57 dB(A). Le nettoyage est très simple, avec votre tuyau d'arrosage. Notons que ce robot tondeur peut fonctionner sous la pluie et se contrôle via l'application dédiée Gardena smart system App.

Cette tondeuse robot Gardena SILENO minimo est vendue 715,73 € au lieu de 911 € soit 22% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est gratuite sous 7 jours.

D'autres tondeuses robotiques sont en promotion à savoir :







Et d'autres robots affichent des réductions comme :

Aspirateur robot

Robot nettoyeur piscine

Robot lave-vitre







Nous vous invitons à consulter nos promotions sur des écrans PC pas chers chez Geekbuying ainsi que notre focus sur les barres de son à prix réduit (Philips, Sony, Bose, Samsung, etc.).