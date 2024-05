Commençons avec la centrale électrique portable Flashfish QE02D.

Elle offre une capacité de 1 008 Wh / 315 000 mAh et une sortie AC de 1 200 W (surtension 2 000 W).

Équipée de batteries LiFePO4, la centrale offre une grande durabilité avec plus de 3 000 cycles de batterie à 80 %, soit une durée de vie d'environ 8 à 10 ans pour une utilisation régulière.

Elle intègre un port PD de 100 W pour une charge ultra-rapide, une prise AC de 1 200 W, deux ports DC de 120 W, un port de voiture, deux chargeurs sans fil, une sortie USB-C et trois sorties USB-A.

La station supporte la double recharge via 100 W Type-C et 182 W AC, atteignant une puissance d'entrée maximale de 280 W, ce qui permet de la recharger complètement en seulement 4 heures (chargeur et câble Type-C non inclus).

Grâce à sa protection BMS, elle surveille la tension, le courant et la température pour assurer une performance optimale de la batterie pendant des années.

La centrale électrique portable Flashfish QE02D est au prix de 399 € avec le code NNNFRQE2D sur Geekbuying, et son prix officiel s'élève à 749,99 €. La livraison de l'UE est gratuite.



Passons maintenant à l'aspirateur robot laveur ILIFE T10s.

Avec une aspiration de 3 000 Pa, il est suffisamment puissant pour éliminer les débris, les particules et la poussière sur les surfaces dures comme le bois et le carrelage. Il peut également nettoyer les tapis efficacement grâce à sa capacité à augmenter automatiquement la pression et à grimper jusqu'à 18 mm.

Le T10s est doté d'une station à vidage automatique et son grand sac à poussière de 2,5 L permet jusqu'à 60 jours de nettoyage sans remplacement.

Le robot crée des cartes deux fois plus rapidement, optimisant ainsi son itinéraire pour ne laisser aucun endroit non nettoyé. Il peut également numériser plusieurs étages de votre maison et enregistrer jusqu'à 5 cartes.

Il offre jusqu'à 150 minutes de nettoyage continu, est compatible avec Google Assistant et Alexa et l'application permet de le contrôler facilement.

L'aspirateur robot laveur ILIFE T10s est en promotion à 209,99 € avec le code NNNFRT10S sur Geekbuying, et la livraison depuis l'Europe est gratuite. Le prix officiel s'élève à environ 554 €.



Enfin, terminons avec le mini PC Beelink MINI-S12 Pro.

Il est équipé d'un processeur Intel Alder Lake N100 avec 4 cœurs et 4 threads pouvant atteindre 3,4 GHz et intègre 16 Go de RAM DDR4 (jusqu'à 3200 MHz) pour un multitâche fluide. Le SSD de 500 Go est extensible jusqu'à 2 To.

Le S12 Pro permet un double affichage UHD 4K à 60Hz grâce à la carte graphique Intel UHD et ses 2 ports HDMI.

Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, est compatible avec Linux et Ubuntu, offre une mise sous tension automatique, une horloge RTC et la fonction Wake On LAN.

Le mini PC Beelink MINI-S12 Pro est au prix de 166,55 € sur Amazon avec le coupon de -70 € à appliquer + le code XO8HDDMH qui vous fait bénéficier de -5 % supplémentaires.



