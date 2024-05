Commençons avec les Soundcore Liberty 4 NC.

Ils sont équipés d'un capteur intra-auriculaire haute sensibilité, d'un haut-parleur surdimensionné et d'une chambre d'isolation phonique innovante, éliminant jusqu'à 98,5 % du bruit.

Grâce à l'Adaptive ANC 2.0, les écouteurs ajustent en temps réel le niveau de réduction du bruit en fonction de vos conduits auditifs et de l'environnement.

Les haut-parleurs de 11 mm, réglés sur mesure, délivrent un son net et détaillé. Profitez de l'audio haute résolution et de la technologie LDAC qui transfère 3 fois plus de données que le Bluetooth classique.

HearID 2.0 vous permet de trouver le profil sonore idéal parmi 22 préréglages et l'égaliseur est entièrement ajustable.

Une seule charge offre jusqu'à 10 heures d'écoute continue, et avec l'étui de charge, vous bénéficiez de 50 heures d'autonomie totale.

Plusieurs coloris sont disponibles.

Les écouteurs sans fil Soundcore Liberty 4 NC sont en promotion à 69,99 € au lieu de 89,99 € (prix officiel), soit une remise de 22 % sur Amazon.



Consultez aussi notre top 3 des promos de la journée