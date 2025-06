L'ennemi n'est pas toujours celui que l'on attend. Pendant que le monde surveille les virus, une autre menace, plus ancienne et plus discrète, prospère dans notre ombre. Un champignon, dopé par le changement climatique, étend son territoire. Et il peut être mortel. Des chercheurs tirent la sonnette d'alarme sur ce tueur silencieux qui profite de nos erreurs.

Qui est cet ennemi invisible ?

Son nom est Aspergillus fumigatus. Il est partout. Dans l'air, dans la terre. Ses spores sont si fines que nous les respirons sans même le savoir. Pour une personne en bonne santé, le risque est minime. Mais pour un individu au système immunitaire affaibli, l'inhalation peut virer au cauchemar. L'infection pulmonaire qui en résulte, l'aspergillose, est redoutable. Dans les cas les plus graves, le champignon peut se propager au cerveau ou au cœur. La menace est si sérieuse que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l'a classée comme "prioritaire critique".

En quoi le réchauffement climatique est-il son meilleur allié ?

Le changement climatique n'est pas qu'une question de météo. C'est un véritable engrais pour ce type de menaces. Ce champignon adore la chaleur et l'humidité. En réchauffant la planète, nous lui déroulons littéralement le tapis rouge, lui permettant de conquérir des régions autrefois trop froides pour lui. Une étude de l'Université de Manchester est formelle : si rien ne change, son habitat pourrait s'étendre de plus de 75% d'ici 2100. Ce sont des millions de personnes de plus, en Europe et aux États-Unis, qui seront exposées.

Pourquoi la menace est-elle double ?

Comme si un ennemi qui gagne du terrain ne suffisait pas, nous sommes en train de lui offrir une armure. C'est le deuxième volet de cette crise, et il est peut-être encore plus effrayant : la résistance aux médicaments. Le problème vient de l'agriculture. Les mêmes traitements antifongiques utilisés pour soigner les humains sont pulvérisés massivement sur les cultures. Cette pratique "entraîne" le champignon dans les champs à devenir résistant. Ces souches plus fortes se propagent ensuite dans l'environnement et peuvent infecter l'homme, rendant nos seuls traitements inefficaces. C'est un cocktail explosif qui pourrait servir un véritable scénario catastrophe...

Les réponses à vos questions



Où ce champignon est-il le plus présent actuellement ?

Il prospère surtout dans les régions chaudes et humides. Aux États-Unis, des États comme la Floride, le Texas et la Californie sont en première ligne. Les grands centres urbains denses sont aussi des zones à risque élevé en raison de la concentration de population.

Comment peut-on se protéger ?

Pour la population générale, le risque est faible. Mais les personnes immunodéprimées doivent être prudentes. Les médecins leur conseillent d'éviter les situations à risque. Cela inclut le jardinage, la manipulation de terreau, les environnements moisis, et de porter un masque de protection dans les zones très poussiéreuses.

Le suivi de cette menace est-elle suffisant ?

Non, et c'est un problème. Dans de nombreux pays comme les États-Unis, l'aspergillose n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Il n'y a donc pas de suivi national précis des cas. C'est une crise qui avance à bas bruit, sans que l'on en mesure toute l'étendue.